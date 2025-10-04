Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid

Heidi Klum (52) weiß genau, wie man alle Blicke auf sich zieht! Bei der VETEMENTS Womenswear Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week legte die deutsche Model-Ikone am Freitagabend aber einen Auftritt hin, der selbst die Mode-Elite kurz sprachlos machte.
Zunächst noch ganz cool im grauen Oversize-Mantel bodenlang, stylisch, mit spitzen Pumps, dunkler Sonnenbrille und Schwager Bill Kaulitz an ihre Seite – eine echte Fashion-Bosslady. Doch dann kam der Moment, in dem Heidi buchstäblich die Hüllen fallen ließ …
Das Nacktkleid, das Paris den Atem raubte
Als die Kameras klickten, flackerte ein Blitz – und Heidis Geheimnis kam zum Vorschein: ein hauchzartes, graues Naked Dress, so transparent, dass man zweimal hinschauen musste, um zu glauben, was man sah.
Feine Spitze, lange Ärmel – und darunter? Fast nichts! Nur ein hoher, weißer Slip blitzte hervor. Der Rest: pure Haut, pure Heidi!
Ganz nach dem Motto „Free the Nipple – à la Klum“ zeigte die 52-Jährige, dass sie sich hinter keiner ihrer jüngeren Fashion-Kolleginnen verstecken muss.
Und dann kam der Zahnschock!
Als ob das nicht schon genug Schockfaktor wäre, setzte Heidi noch einen drauf: Im Blitzlichtgewitter grinste sie – und zeigte silberne „Grillz“ auf den Zähnen! Ein Statement zwischen Streetstyle und Supermodel-Wahnsinn.
„Grillz“ nennt man auffällige Zahnaufsätze aus Silber, Gold oder Platin – ein echtes Statussymbol in der Rap-Szene.
War das alles nur Modekunst? Ein rebellisches Zeichen gegen Spießigkeit? Oder schlicht: Heidi, wie sie leibt und lebt – laut, sexy, unapologetisch!
Ob man sie liebt oder die Augen verdreht – Heidi Klum bleibt die Königin der Fashion-Provokation. Paris hat geschnauft, die Kameras klickten – und Heidi? Die lacht sich wohl ins Fäustchen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.