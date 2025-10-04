Vorteilswelt
Nippel und Grillz!

Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid

Star-Style
04.10.2025 09:31
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Heidi Klum (52) weiß genau, wie man alle Blicke auf sich zieht! Bei der VETEMENTS Womenswear Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week legte die deutsche Model-Ikone am Freitagabend aber einen Auftritt hin, der selbst die Mode-Elite kurz sprachlos machte.

0 Kommentare

Zunächst noch ganz cool im grauen Oversize-Mantel bodenlang, stylisch, mit spitzen Pumps, dunkler Sonnenbrille und Schwager Bill Kaulitz an ihre Seite – eine echte Fashion-Bosslady. Doch dann kam der Moment, in dem Heidi buchstäblich die Hüllen fallen ließ …

Heidi Klum noch „züchtig“ neben Schwager Bill Kaulitz
Heidi Klum noch „züchtig“ neben Schwager Bill Kaulitz(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das Nacktkleid, das Paris den Atem raubte
Als die Kameras klickten, flackerte ein Blitz – und Heidis Geheimnis kam zum Vorschein: ein hauchzartes, graues Naked Dress, so transparent, dass man zweimal hinschauen musste, um zu glauben, was man sah.

Feine Spitze, lange Ärmel – und darunter? Fast nichts! Nur ein hoher, weißer Slip blitzte hervor. Der Rest: pure Haut, pure Heidi!

Ganz nach dem Motto „Free the Nipple – à la Klum“ zeigte die 52-Jährige, dass sie sich hinter keiner ihrer jüngeren Fashion-Kolleginnen verstecken muss.

Heidi Klum kaum bedeckt, dafür mit goldenen Caps auf den Zähnen
Heidi Klum kaum bedeckt, dafür mit goldenen Caps auf den Zähnen(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Und dann kam der Zahnschock!
Als ob das nicht schon genug Schockfaktor wäre, setzte Heidi noch einen drauf: Im Blitzlichtgewitter grinste sie – und zeigte silberne „Grillz“ auf den Zähnen! Ein Statement zwischen Streetstyle und Supermodel-Wahnsinn.

„Grillz nennt man auffällige Zahnaufsätze aus Silber, Gold oder Platin – ein echtes Statussymbol in der Rap-Szene.

Lesen Sie auch:
Mon dieu, Heidi! Diese sexy Spitzen-Looks sind der Hammer!
Mon dieu!
Heidi Klum verführt in Paris in Hauch von Spitze
29.09.2025

War das alles nur Modekunst? Ein rebellisches Zeichen gegen Spießigkeit? Oder schlicht: Heidi, wie sie leibt und lebt – laut, sexy, unapologetisch!

Heidi Klum mit „neuen“ Zähnen ...
Heidi Klum mit „neuen“ Zähnen ...(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ob man sie liebt oder die Augen verdreht – Heidi Klum bleibt die Königin der Fashion-Provokation. Paris hat geschnauft, die Kameras klickten – und Heidi? Die lacht sich wohl ins Fäustchen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Kommentare
