FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab

„Nicht Elche abschieben, sondern Syrer“

Die pinke Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sei eine „Ministrantin der Europäischen Union“, Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) eine „Memme mit Glaskinn“. Auch Österreichs Flüchtlingspolitik nahm der blaue Bundeschef auseinander und forderte, „nicht Elche abzuschieben, sondern die Syrer“.

Der Jubel des Publikums war ihm damit sicher.