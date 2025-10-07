Kärntner Kultband wieder für guten Zweck auf Tour!

Sie sind seit fünf Jahrzehnten heimisches Kulturgut und tun Gutes. Auch Sie, liebe Krone-Leser, können „Die Kaiser“ bald in exklusivem Ambiente erleben. . .
Große Besprechung am vergangenen Donnerstagabend! „Die Kaiser“ luden ihre Fans zur großen Runde.
Denn schon bald – vom 24.- 26. Oktober – geht es wieder los gen Süden bei der Kult-Band aus der Region. Die beliebte Fanreise ins sonnige Kroatien wirft ihre Schatten voraus.
„Wir haben immer diesen Trip im Kalender, denn der liegt uns sehr am Herzen. Für das Projekt „Die Krone hilft“. Bereits zum 16. Mal sind wir da am Start – wir haben wie immer einen Überraschungsgast in petto und noch ca. 30 Plätze freigehalten“, so Musik-Urgestein Charly Kaiser.
Der charismatische Leader ist stolz auf seine langjährige Truppe sowie den ebenso loyalen Anhang, der den Ausflug nach Rabac immer wieder aufs Neue zu etwas ganz Besonderem macht.
„Ich bin immer dabei. Die Musik, das Beisammensein ist einmalig“, schwärmt Fan Annemarie, die sich die Tour nicht entgehen lässt, „die Buam waren und sind super.“
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Auch beim Stamm-Auftritt im Sommer im neu gestalteten Biergarten des „Wrannissimo“ in Velden am Wörthersee von ihrem Freund, Gastro-Legende Anton Wrann, rührten die Musiker die Werbetrommel und begeisterten die Sommergäste.
Vor wenigen Tagen erst rockten sie gemeinsam mit den Nockis die Bühne beim Schlagerabend im „Portofino“ in Wien.
Jetzt folgt die Fanreise. „I bin der Micha und die Reise taugt mir voll. Vor allem das Samstags-Programm ist sensationell“, sagt uns ein weiterer Stammgast zur buchstäblichen Einstimmung auf die Gaudi.
Und es ist nicht zu spät: So können auch Sie noch dabei sein:
Buchen auf: pur@bacher-reisen.at, Tel.: 04246/3072-12
