Krone-Leser aufgepasst

Kärntner Kultband wieder für guten Zweck auf Tour!

Kärnten
07.10.2025 22:00
Beim Fantreffen stimmten sich Band mit Anhang auf die Gaudi in Kroatien schon einmal ein.
Beim Fantreffen stimmten sich Band mit Anhang auf die Gaudi in Kroatien schon einmal ein.

Sie sind seit fünf Jahrzehnten heimisches Kulturgut und tun Gutes. Auch Sie, liebe Krone-Leser, können „Die Kaiser“ bald in exklusivem Ambiente erleben. . .

Große Besprechung am vergangenen Donnerstagabend! „Die Kaiser“ luden ihre Fans zur großen Runde.

Denn schon bald – vom 24.- 26. Oktober – geht es wieder los gen Süden bei der Kult-Band aus der Region. Die beliebte Fanreise ins sonnige Kroatien wirft ihre Schatten voraus.

Die Kaiser sorgen stets für Stimmung, wie hier im Biergarten vom „Hotel Post“. Nun gehen sie ...
Die Kaiser sorgen stets für Stimmung, wie hier im Biergarten vom „Hotel Post". Nun gehen sie erneut auf Fanreise.

„Wir haben immer diesen Trip im Kalender, denn der liegt uns sehr am Herzen. Für das Projekt „Die Krone hilft“. Bereits zum 16. Mal sind wir da am Start – wir haben wie immer einen Überraschungsgast in petto und noch ca. 30 Plätze freigehalten“, so Musik-Urgestein Charly Kaiser.

Der charismatische Leader ist stolz auf seine langjährige Truppe sowie den ebenso loyalen Anhang, der den Ausflug nach Rabac immer wieder aufs Neue zu etwas ganz Besonderem macht. 

So beschreiben „die Kaiser“ ihr Programm

  1. Tag: Kärnten – Rabac, Musikabend! Im gemütlichen Bus treten wir unsere Reise nach Kroatien an. Nach einer angenehmen Fahrt treffen wir im schönen 4-Sterne Hotel in Rabac ein. Hier erfolgt der Check-In und je nach Ankunft sollte etwas Freizeit bleiben. Am Abend treffen wir uns zum gemeinsamen Abendessen. Danach erleben wir einen unterhaltsamen Musikabend mit den Kärntner Stars.
  2. Tag: Ausflug inkl. Mittagessen & Musikabend! Nach dem Frühstück und dem Videodreh am Strand erkunden wir die Schönheiten Istriens bei einem ganztägigen Ausflug mit Mittagessen in einer typischen Konoba. Der Tag klingt mit einem stimmungsvollen Musikabend im Hotel aus.
  3. Tag: Rabac – Frühshoppen – Kärnten ! Ein Highlight dieser Reise ist auch der bunte Kaiser-Frühschoppen, welcher am Sonntagvormittag stattfindet. Im Hotel und bei guter Stimmung genießen wir noch ein paar Stunden im sonnigen Süden, bevor es zurück nach Kärnten geht.

„Ich bin immer dabei. Die Musik, das Beisammensein ist einmalig“, schwärmt Fan Annemarie, die sich die Tour nicht entgehen lässt, „die Buam waren und sind super.“

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Auch beim Stamm-Auftritt im Sommer im neu gestalteten Biergarten des „Wrannissimo“ in Velden am Wörthersee von ihrem Freund, Gastro-Legende Anton Wrann, rührten die Musiker die Werbetrommel und begeisterten die Sommergäste.

Charly Kaiser und Veldens Gastro-Urgestein Anton Wrann.
Charly Kaiser und Veldens Gastro-Urgestein Anton Wrann.

Vor wenigen Tagen erst rockten sie gemeinsam mit den Nockis die Bühne beim Schlagerabend im „Portofino“ in Wien.

Jetzt folgt die Fanreise. „I bin der Micha und die Reise taugt mir voll. Vor allem das Samstags-Programm ist sensationell“, sagt uns ein weiterer Stammgast zur buchstäblichen Einstimmung auf die Gaudi.

Und es ist nicht zu spät: So können auch Sie noch dabei sein:

Buchen auf: pur@bacher-reisen.at, Tel.: 04246/3072-12

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
