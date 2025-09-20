Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt von SALK

Medienprofi wird neuer Salzburger Soziallandesrat

Salzburg
20.09.2025 09:41
Das künftige blaue Regierungsteam: Zauner, Svazek, Fürweger.
Das künftige blaue Regierungsteam: Zauner, Svazek, Fürweger.(Bild: FPÖ Salzburg)

Die Nachfolge von Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) in der Salzburger Landesregierung ist geklärt. Wolfgang Fürweger soll das Ressort ab 1. Oktober übernehmen. Er ist politischer Quereinsteiger und war in den vergangenen Jahren Kommunikationschef der Salzburger Landeskliniken (SALK).

0 Kommentare

Bevor Fürweger am 1. Oktober im Landtag angelobt werden kann, muss er sich noch einem Hearing im Landtag stellen. „Wolfgang Fürweger ist in Salzburg kein Unbekannter, verfügt über vertiefte Kenntnisse im Gesundheits- und Sozialbereich, ein breites Netzwerk, sowie die Lebenserfahrung und das politische Gespür, die freiheitliche Regierungsmannschaft menschlich wie qualitativ zu verstärken“, erklärt Parteichefin und Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) ihre Entscheidung. Dass Fürweger als anerkannter Medienprofi das wichtige Sozialressort mit seinen zahlreichen Baustellen übernimmt, kam überraschend.  „Weil mir dieses Land und seine Menschen einfach am Herzen liegen, freue ich mich sehr über das Vertrauen und sehe diese Aufgabe als Chance, meine Erfahrungen für Salzburg einzusetzen. Gerade im Sozial- und Pflegebereich, der uns alle betrifft, möchte ich zeigen: Auch in Zeiten von Budgetdiskussionen muss Sozialpolitik Verantwortung gegenüber den Menschen tragen“, so der designierte Landesrat.

Lesen Sie auch:
FPÖ-Chefin Marlene Svazek sucht einen Nachfolger für Christian Pewny (re.) im Sozial- und ...
Krone Plus Logo
Svazek auf der Suche
Zeit für neuen FPÖ-Soziallandesrat wird knapp
19.09.2025
Top-Jobs neu besetzt
Bevor neue Chefs kommen, zittern Landesmitarbeiter
14.09.2025

Erste Kritik kommt bereits von der Opposition: „Schwarz-Blau hat den Heizkostenzuschuss gekürzt, die Community Nurses gestrichen und lässt bei der Pflege die Gemeinden und die Menschen im Stich. Wird sich das mit einem PR-Landesrat ändern oder wird es nur schöner verkauft? Die Landesregierung hat keinen Mangel an PR-Mitarbeitern, aber an Politikern, die sich verlässlich für Soziales und Menschen in Notlagen einsetzen“, sagt Klubobfrau Natalie Hangöbl (KPÖ Plus).

Abwartend zeigt sich die SPÖ. Peter Eder ist froh, dass die Freiheitlichen eine Entscheidung getroffen haben und gibt Fürweger einen Vertrauensvorschuss. „Wenn Wolfgang Fürweger selbst sagt, ‘Gesundheit und Soziales sind siamesische Zwillinge‘, dann muss er diesen Anspruch jetzt auch einlösen“, betont Eder. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
164.943 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
130.146 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
129.449 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1704 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1248 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf