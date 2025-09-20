Medienprofi wird neuer Salzburger Soziallandesrat

Bevor Fürweger am 1. Oktober im Landtag angelobt werden kann, muss er sich noch einem Hearing im Landtag stellen. „Wolfgang Fürweger ist in Salzburg kein Unbekannter, verfügt über vertiefte Kenntnisse im Gesundheits- und Sozialbereich, ein breites Netzwerk, sowie die Lebenserfahrung und das politische Gespür, die freiheitliche Regierungsmannschaft menschlich wie qualitativ zu verstärken“, erklärt Parteichefin und Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) ihre Entscheidung. Dass Fürweger als anerkannter Medienprofi das wichtige Sozialressort mit seinen zahlreichen Baustellen übernimmt, kam überraschend. „Weil mir dieses Land und seine Menschen einfach am Herzen liegen, freue ich mich sehr über das Vertrauen und sehe diese Aufgabe als Chance, meine Erfahrungen für Salzburg einzusetzen. Gerade im Sozial- und Pflegebereich, der uns alle betrifft, möchte ich zeigen: Auch in Zeiten von Budgetdiskussionen muss Sozialpolitik Verantwortung gegenüber den Menschen tragen“, so der designierte Landesrat.