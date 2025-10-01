Unistart in Salzburg: „Schaut auf uns Studenten!“

ÖH berät und vermittelt Unterstützung

Der Zauber des Neuen liegt auch für Marie Stenitzer und Maja Münch in der Luft: Es ist für sie als Vorsitzteam der Hochschülerschaft der erste Semesterstart. „Die Studierenden werden gut informiert“, sagen sie. Und sie schildern, woran die Jugend zu knabbern hat. Die hohen Wohnkosten bringen nach wie vor viele an ihr Limit. Stenitzer: „Uns haben auch viele E-Mails von Studierenden erreicht, die verzweifelt ein Quartier gesucht haben.“