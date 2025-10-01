Fall Anna: Scham konnte nicht die Seiten wechseln

„Die Scham muss die Seiten wechseln!“ Mit diesem mutigen Satz stellte sich Gisèle Pelicot dem Prozess gegen ihren Mann und 50 weitere Vergewaltiger. Stellte sich den demütigenden Momenten, in denen ihr Martyrium bis ins Detail ausgebreitet wurde. In denen sie selbst und ihre Integrität angegriffen wurde und sie sich von den Peinigern anhören musste, dass diese ja nicht wussten, dass das Opfer nicht sein Einverständnis gegeben habe. Diese starke Frau hielt all dies aus – und ging erhobenen Hauptes als Siegerin heraus. Die Scham hatte in diesem Fall die Seite gewechselt.