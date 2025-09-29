So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis

Mit Ryanair um 19,99 Euro nach Bari, nach Tirana geht es mit Wizz Air um 35,98 Euro und Mallorca ist um 39,99 Euro mit Eurowings zu erreichen. Schnäppchen, die bei Fluggesellschaften wie Austrian Airlines (AUA) unrealistisch sind. Der durchschnittliche Ticketpreis bei der AUA liegt zwischen 150 und 400 Euro, Ryanair verlangt im Schnitt hingegen nur 46 Euro. Wie sind derartige Unterschiede möglich?