So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis

Handyfreier Abend verbessert Schlaf und Schulnoten
Verzicht lohnt sich
Der durchschnittliche Preis für einen Flug von Wien innerhalb Europas kostet mit Ryanair 46 Euro. Etwas teurer reisen Sie mit Wizz Air, im dreistelligen Bereich sind Sie mit Austrian Airlines unterwegs. Woher die Unterschiede bei den Ticketpreisen kommen, verrät der Geschäftsführer des Luftfahrtverbandes, Peter Malanik.
Mit Ryanair um 19,99 Euro nach Bari, nach Tirana geht es mit Wizz Air um 35,98 Euro und Mallorca ist um 39,99 Euro mit Eurowings zu erreichen. Schnäppchen, die bei Fluggesellschaften wie Austrian Airlines (AUA) unrealistisch sind. Der durchschnittliche Ticketpreis bei der AUA liegt zwischen 150 und 400 Euro, Ryanair verlangt im Schnitt hingegen nur 46 Euro. Wie sind derartige Unterschiede möglich?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.