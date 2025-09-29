Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Preiskampf am Airport

So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis

Reisen & Urlaub
01.10.2025 14:08
Die Flughafen-Gebühren gelten für alle Fluglinien gleich.
Die Flughafen-Gebühren gelten für alle Fluglinien gleich.(Bild: P. Huber)

Der durchschnittliche Preis für einen Flug von Wien innerhalb Europas kostet mit Ryanair 46 Euro. Etwas teurer reisen Sie mit Wizz Air, im dreistelligen Bereich sind Sie mit Austrian Airlines unterwegs. Woher die Unterschiede bei den Ticketpreisen kommen, verrät der Geschäftsführer des Luftfahrtverbandes, Peter Malanik.

0 Kommentare

Mit Ryanair um 19,99 Euro nach Bari, nach Tirana geht es mit Wizz Air um 35,98 Euro und Mallorca ist um 39,99 Euro mit Eurowings zu erreichen. Schnäppchen, die bei Fluggesellschaften wie Austrian Airlines (AUA) unrealistisch sind. Der durchschnittliche Ticketpreis bei der AUA liegt zwischen 150 und 400 Euro, Ryanair verlangt im Schnitt hingegen nur 46 Euro. Wie sind derartige Unterschiede möglich?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weinzettl & Rudle
„FÜR IMMER … & andere Irrtümer“-Premiere in Wien
Folge von Mittwoch
Das war die größte Turnstunde Niederösterreichs!
Gelb-Rot-Fußball-Talk
„Rapid wos war i ohne di“ – mit Jazz Gitti
Kunst erben – was nun?
Was ist mein Erbe wert? Kunst und Recht im Visier
Folge von Dienstag
So bleiben wir körperlich und mental in Balance
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
250.458 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.954 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
132.039 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1685 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1250 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Reisen & Urlaub
Krone Plus Logo
Preiskampf am Airport
So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!
Effizientere Prozesse
Lufthansa will 4000 Jobs in Verwaltung abbauen
USA
New York abseits der Skyline
Burgenland
Der Pfad zu Gipfeln des Glücks

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf