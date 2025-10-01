Vorteilswelt
Aufatmen vor Ferien

Entwarnung: Vorerst kein Streik bei der Lufthansa

Wirtschaft
01.10.2025 18:45
In der Vergangenheit hatte die Lufthansa bei Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm ...
In der Vergangenheit hatte die Lufthansa bei Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm abgesagt.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Jetzt heißt es Aufatmen für alle, die sich Sorgen um ihre geplanten Flüge während den Herbstferien gemacht haben: Die Piloten der Lufthansa treten nicht unmittelbar in den Streik. Die Gewerkschaft drohte jedoch damit, es könne in der Zukunft immer noch zu Streiks kommen.

0 Kommentare

Kurzzeitige Entwarnung für die Passagiere der Lufthansa: Nach der Urabstimmung zu einem möglichen Pilotenstreik hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ihre Mitglieder nicht unmittelbar zum Arbeitskampf aufgerufen. An diesem Mittwoch werde nicht über konkrete Streikmaßnahmen entschieden, erklärte eine Sprecherin nach Beratungen des Vorstands und der Tarifkommission in Frankfurt.

Passagiere fürchten um ihre Flüge
Allerdings hat ein Spitzentreffen mit der Lufthansa am Mittwoch aus Sicht der Gewerkschaft auch keinen Fortschritt zur Lösung des Tarifkonflikts gebracht. Es sei kein neues Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorgelegt worden, berichtet die Gewerkschaft. Vorstand und Tarifkommission sollen noch in dieser Woche die Situation besprechen. „Streiks sind jederzeit möglich“, warnt die Gewerkschaft. Unmittelbar vor den Herbstferien sind viele Passagiere in Sorge um ihre Urlaubsflüge mit der Lufthansa-Kerngesellschaft. In der Vergangenheit hatte die Fluggesellschaft bei Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm abgesagt. Neben einem sofortigen Streik gibt es auch die Option, die Verhandlungen zunächst fortzuführen.

Lesen Sie auch:
Die Lufthansa plant in den kommenden Jahren einen großen Stellenabbau.
Effizientere Prozesse
Lufthansa will 4000 Jobs in Verwaltung abbauen
29.09.2025
Flugchaos droht
Turbulenzen bei Lufthansa: Piloten wollen streiken
30.09.2025

Lufthansa-Personalchef: Lösungen nur am Verhandlungstisch
VC-Präsident Andreas Pinheiro hatte am Dienstag das Lufthansa-Management aufgefordert, ein abschlussfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorzulegen. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte begrüßt, dass die VC die Verhandlungen wieder aufnehmen wolle. Lösungen könnten nur am Verhandlungstisch gefunden werden.

„Streiks jederzeit möglich“
Bei der am Dienstag beendeten Urabstimmung hatte die Gewerkschaft eine deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf erhalten. Allerdings fiel die Zustimmung bei der Lufthansa-Passagiergesellschaft geringer aus als bei der Frachttochter Lufthansa Cargo. Streiks seien ab nun jederzeit möglich, hatte Präsident Pinheiro erklärt.

Aufatmen vor Ferien
Entwarnung: Vorerst kein Streik bei der Lufthansa
Obmann optimistisch
Warum die meisten Unimarkt-Filialen bleiben sollen
Niedrigere Standards
Gegen China: EU plant „Billig-Volksauto“ für alle
22 Mio. Euro Schulden
Steirische Technologiefirma meldet Insolvenz an
Preiskampf am Airport
So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis
