Ramsau am Dachstein

Zukunftsforum 2025: Ideen, Impulse und Inspiration

01.10.2025 18:30
0 Kommentare

Impulse und Visionen: Das Zukunftsforum Ramsau steht unter dem Motto „Come back stronger!“ – zahlreiche Persönlichkeiten diskutieren über Zukunftstrends und lassen sich von eindrucksvollen Reden inspirieren. Ein Highlight: Der „Krone“-Empfang mit Ski-Legende Alexandra Meissnitzer, Wirtschaftsphilosoph Anders Indset und weiteren prominenten Gästen.

