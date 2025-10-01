Zukunftsforum 2025: Ideen, Impulse und Inspiration

Impulse und Visionen: Das Zukunftsforum Ramsau steht unter dem Motto „Come back stronger!“ – zahlreiche Persönlichkeiten diskutieren über Zukunftstrends und lassen sich von eindrucksvollen Reden inspirieren. Ein Highlight: Der „Krone“-Empfang mit Ski-Legende Alexandra Meissnitzer, Wirtschaftsphilosoph Anders Indset und weiteren prominenten Gästen.