Smart Meter: Showdown jetzt vor dem EU-Gerichtshof

Roswitha Vizvary wehrt sich gegen den Einbau eines digitalen Stromzählers. Die Rebellin stand nun vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das, weil das Landesgericht St. Pölten von der Europäischen Union eine Konkretisierung der Stromnetzrichtlinie forderte. Welche Dinge dort thematisiert wurden.
Ihren Fall wollte das Landesgericht St. Pölten nicht entscheiden, ohne eine Präzisierung der EU zu ihrer Stromnetzrichtlinie einzufordern. Nun landeten die Smart-Meter-Rebellin Roswitha Vizvary aus dem Bezirk Tulln und ihr Anwalt Gottfried Forsthuber beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, wo ihr Fall angehört wurde.
