Smart Meter: Showdown jetzt vor dem EU-Gerichtshof

Roswitha Vizvary wehrt sich gegen den Einbau eines digitalen Stromzählers. Die Rebellin stand nun vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das, weil das Landesgericht St. Pölten von der Europäischen Union eine Konkretisierung der Stromnetzrichtlinie forderte. Welche Dinge dort thematisiert wurden.