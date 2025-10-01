Vorteilswelt
Mord schockt München

Nach Bombendrohung: Wiesn sperrt heute wieder auf!

Ausland
01.10.2025 15:37

Das Münchner Oktoberfest ist am Mittwochmorgen nach einer Bombendrohung gesperrt worden. Nun steht fest, dass die Wiesn am Nachmittag wieder öffnet. Auslöser der Schließung war ein Familienblutbad im Norden der Stadt samt Drohbrief für die Wiesn. 

Ein Polizeisprecher verriet zuvor, dass bei dem Einsatz auf der Wiesn keine Bedrohungen gefunden wurden. 25 Spürhunde unterstützen die Beamten bei ihrer Arbeit. In einer Abstimmung zwischen Stadt, Polizei und Wiesn-Wirten wurde danach beschlossen, dass die Wiesn um 17 Uhr wieder für Besucher geöffnet wird.

Nach Angaben des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) basierte die Schließung auf Erkenntnissen im Zusammenhang mit einem gelegten Feuer und Explosionen samt Sprengfallen in der Nacht auf Mittwoch in einem Wohnhaus im Norden der Stadt.

Das Münchner Oktoberfest ist nach einer Bombendrohung gesperrt worden.
Das Münchner Oktoberfest ist nach einer Bombendrohung gesperrt worden.(Bild: EPA/VIFOGRA)

Schreiben mit Bombendrohung gegen das Oktoberfest
„Es geht darum, dass ein Täter die Wiesn bedroht hat und die Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung kamen, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können“, erklärte Reiter am Vormittag auf Instagram. Zuvor hatte die Polizei ein Schreiben gefunden, in dem eine Bombendrohung gegen das Oktoberfest enthalten war. Regulär hätte die Wiesn in München (dauert noch bis Sonntag, 5. Oktober) um 10 Uhr ihre Pforten geöffnet.

Die Karte zeigt den Ort eines Polizeieinsatzes in München nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen. Der Einsatzort liegt an der Lerchenauer Straße. In der Nähe wurde eine tote Person gefunden. Quelle: APA.

Sohn (57) richtete Familienblutbad an
Die „Bild“ berichtete, ein 57-jähriger Deutscher habe sein Elternhaus im Münchner Stadtteil Lerchenau mit Sprengsätzen präpariert, seinen Vater (90) erschossen, seine Mutter (81) und seine Tochter (21) verletzt, das Elternhaus in Brand gesetzt und sich dann mit Schüssen selbst das Leben genommen. Es kam auch zu mehreren Explosionen. Vor dem Haus brannte am Morgen auch ein Transporter aus, ein paar Straßen weiter zwei Autos. 

Die Polizei entdeckte danach am Lerchenauer See einen verletzten Mann, der später an seinen Verletzungen gestorben ist. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um den Tatverdächtigen. Der 57-jährige Deutsche lebte demnach in Starnberg.

Streit ums Erbe wohl als Tatmotiv
„An seiner Meldeadresse sind im Laufe des Vormittags auch Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden“, sagte ein Sprecher. Durch wurde auch eine Handgranate und ein Bekennerschreiben gefunden. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung nach einem Familienstreit um das Erbe aus. 

