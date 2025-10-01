Nach Bombendrohung: Wiesn sperrt heute wieder auf!

Ein Polizeisprecher verriet zuvor, dass bei dem Einsatz auf der Wiesn keine Bedrohungen gefunden wurden. 25 Spürhunde unterstützen die Beamten bei ihrer Arbeit. In einer Abstimmung zwischen Stadt, Polizei und Wiesn-Wirten wurde danach beschlossen, dass die Wiesn um 17 Uhr wieder für Besucher geöffnet wird.

Nach Angaben des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) basierte die Schließung auf Erkenntnissen im Zusammenhang mit einem gelegten Feuer und Explosionen samt Sprengfallen in der Nacht auf Mittwoch in einem Wohnhaus im Norden der Stadt.