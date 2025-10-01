Warum die meisten Unimarkt-Filialen bleiben sollen

Ausverkauf: Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun will, wie berichtet, bis Jahresende alle seine 91 Filialen an Mitbewerber verkaufen. Obwohl Unimarkt nur zwei Prozent Marktanteil hatte, wächst die Sorge, dass die zunehmende Konzentration am Lebensmittelmarkt die Preise in die Höhe treibt. Doch ist diese Angst begründet?