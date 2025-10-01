Warum die meisten Unimarkt-Filialen bleiben sollen

OÖ: Wie die ÖVP ihre Macht im Land erhalten möchte
Branchenobmann beschwichtigt nach überraschender Nachricht von Unimarkt-Schließung. Filialen seien bei anderen Supermarkt-Ketten sehr gefragt – gleiches gelte für die Mitarbeiter. Ein Franchisenehmer berichtet bereits von regem Interesse und ist optimistisch, die Filialen ohne Unterbrechung offen halten zu können.
Ausverkauf: Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun will, wie berichtet, bis Jahresende alle seine 91 Filialen an Mitbewerber verkaufen. Obwohl Unimarkt nur zwei Prozent Marktanteil hatte, wächst die Sorge, dass die zunehmende Konzentration am Lebensmittelmarkt die Preise in die Höhe treibt. Doch ist diese Angst begründet?
