Vergewaltigung: Die Krux mit den Verurteilungen

Hohe Opfer-Dunkelziffer, aber auch Verleumdungen

Den Grund für die vermehrte Anzeigenlegung sieht Rechtsanwalt Christian Werner auch in der Schaffung besserer Einrichtungen, die Opfer unterstützen. Auch aus dem Justizministerium heißt es: „Uns ist bewusst, dass es eine Diskrepanz zwischen Anklagen und Verurteilungen gibt.“ Deshalb sei mit der Konzeption und Umsetzung von Gewaltambulanzen begonnen worden, wo sich Betroffene von Gewalt kostenfrei untersuchen lassen können, Spuren gesichert und Verletzungen dokumentiert werden.