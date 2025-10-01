Ausschuss rät jetzt zu Aufhebung der Immunität

Wirbel nach Waldfest

Wie berichtet, war der FPÖ-Mandatar auf dem Waldfest der Burschenschaft Langeck im Sommer mit einem Organisationshelfer aneinandergeraten. Jede Konfliktpartei hat eine eigene Version der Vorgänge. Feststeht, die Wunden des Festmitarbeiters sind von der Polizei in Wort und Bild genau dokumentiert.