Auf Salzburg wartet der nächste Riese

Salzburg trifft am Donnerstag am zweiten Spieltag der Europa League auswärts auf Lyon. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Porto wollen die Bullen dieses Mal anschreiben. Vorab äußerten sich Thomas Letsch, Kerim Alajbegovic und Jacob Rasmussen zur Partie. Viel Lob erhielt der heimische Vizemeister von Lyon-Trainer Paulo Fonseca.
Viel härter hätte das Auftaktprogramm in der Europa-League-Ligaphase für Salzburg nicht ausfallen können. Nach Porto wartet am Donnerstag (21, live auf Servus TV und Sky) der nächste Riese auf die Bullen, gastiert man bei Lyon. Die Franzosen sind mit einem 1:0-Sieg gegen Utrecht in das internationale Jahr gestartet, strotzen auch dank ihrer starken Liga-Leistungen nur so vor Selbstvertrauen. „Der Gegner surft momentan auf einer Erfolgswelle, bekommt zudem fast keine Gegentore“, weiß Trainer Thomas Letsch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.