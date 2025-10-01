Auf Salzburg wartet der nächste Riese

Viel härter hätte das Auftaktprogramm in der Europa-League-Ligaphase für Salzburg nicht ausfallen können. Nach Porto wartet am Donnerstag (21, live auf Servus TV und Sky) der nächste Riese auf die Bullen, gastiert man bei Lyon. Die Franzosen sind mit einem 1:0-Sieg gegen Utrecht in das internationale Jahr gestartet, strotzen auch dank ihrer starken Liga-Leistungen nur so vor Selbstvertrauen. „Der Gegner surft momentan auf einer Erfolgswelle, bekommt zudem fast keine Gegentore“, weiß Trainer Thomas Letsch.