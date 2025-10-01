Höchstgericht stoppt Trumps brisanten Rauswurfplan

Es geht um hohe Zinsen

Trump hatte Cook im August absetzen wollen, weil sie einer massiven Leitzinssenkung nicht zugestimmt hatte, die der Präsident zur Belebung der US-Wirtschaft forderte. Cook war vom demokratischen Präsidenten Joe Biden in den Vorstand berufen worden. Sie erklärte zuletzt öffentlich, dass sie ihren Posten nicht verlassen und sich nicht „tyrannisieren“ lassen werde.