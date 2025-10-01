Familienvater verging sich an zwei Mädchen – Haft!

Opfer bedroht

Einmal verriegelte er in der Nähe eines Spielplatzes die Autotür und zwang ein Mädchen zu sexuellen Handlungen. Im Schwimmbad nutzte er die Abgeschiedenheit einer Umkleidekabine für Übergriffe. Als die Opfer älter wurden und Widerstand leisteten, reagierte er mit Gewalt. „Er schlug und würgte das Opfer, spreizte dessen Beine, um es zu vergewaltigen, und drohte, er werde es und seine Familie töten, sollte sich das Mädchen nicht fügen“, zitierte der Staatsanwalt aus dem Strafantrag. Erst nach sieben Jahren brachen die Kinder ihr Schweigen.