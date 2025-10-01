Stromausfall legt das Donauzentrum in Wien lahm

Massive Auswirkungen auf den Betrieb

Die Folgen waren spürbar: Licht, Aufzüge und Rolltreppen funktionierten großteils nicht mehr, die meisten Kassensysteme waren außer Betrieb. Mitarbeiter berichteten, dass einige Geschäfte noch Energie hatten, der Großteil jedoch nicht. Auch die elektronischen Schranken im Parkhaus reagierten nicht – zumindest die Ausfahrtsrampen öffneten sich automatisch, sodass niemand „gefangen“ war.