Im Parkhaus gefangen

Stromausfall legt das Donauzentrum in Wien lahm

Wien
01.10.2025 18:52
Nichts ging mehr – ein technisches Gebrechen trübte kurzzeitig das Einkaufsvergnügen in Wiens ...
Nichts ging mehr – ein technisches Gebrechen trübte kurzzeitig das Einkaufsvergnügen in Wiens größtem Einkaufszentrum.(Bild: Jöchl Martin)

Mitten im Shoppingtrubel fiel am Mittwochvormittag in Wien plötzlich der Strom aus. Um exakt 11.09 Uhr waren Besucher des Donauzentrums, mit einem Lichtausfall, gestoppten Rolltreppen und ausgefallenen Kassensystemen konfrontiert. Auch die Schranken im Parkhaus blieben unten. Für rund eine Stunde war das Einkaufszentrum quasi lahmgelegt.

Wie eine Sprecherin der Wiener Netze gegenüber „MeinBezirk“ erklärte, waren Haushalte in der Donaustadt von dem Ausfall nicht betroffen. Ursache sei ein technisches Gebrechen an einem Kabel, welches das Einkaufszentrum mit Strom versorgt, gewesen. Die Mitarbeiter arbeiteten unter Hochdruck daran, die Versorgung wiederherzustellen.

Massive Auswirkungen auf den Betrieb
Die Folgen waren spürbar: Licht, Aufzüge und Rolltreppen funktionierten großteils nicht mehr, die meisten Kassensysteme waren außer Betrieb. Mitarbeiter berichteten, dass einige Geschäfte noch Energie hatten, der Großteil jedoch nicht. Auch die elektronischen Schranken im Parkhaus reagierten nicht – zumindest die Ausfahrtsrampen öffneten sich automatisch, sodass niemand „gefangen“ war.

Gegen 12 Uhr floss der Strom wieder langsam an. Ab etwa 13.30 Uhr leuchteten alle Bereiche des Donauzentrums wieder, die Geschäfte öffneten regulär, und die Systeme liefen stabil. Die Betreiber des Einkaufszentrums bestätigten, dass mittlerweile alle Abläufe wieder normal funktionieren.

