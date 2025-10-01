Echt jetzt?! Warum auch Große am Schnuller nuckeln

Können Sie sich noch an diese bunten, wenn auch sinnlosen Mini-Schnuller aus Plastik erinnern, die man in den 90ern gesammelt und meist stolz an einer Kette um den Hals getragen hat? Die waren ja noch ganz süß. Der neue TikTok-Trend ist es hingegen weniger: Es geht jetzt eben um echte Nuckel, teils aufwendig verziert, die sich vor allem Generation-Z-Anhänger in den Mund stecken – und sich stolz damit zeigen.