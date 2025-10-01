Vorteilswelt
Aufstieg im Eiltempo

Gönner ermöglicht den Einstieg ins Profigeschäft

Oberösterreich
01.10.2025 18:30
Das Schwingshandl Cycling Team greift voll an.
Das Schwingshandl Cycling Team greift voll an.(Bild: Eisenbauer Reinhard)

Passend zur Firma von Hauptsponsor Thomas Schwingshandl legt auch das hauseigene Rad-Team einen rasanten Aufstieg hin, wird man 2026 als Continentalteam auch erstmals bei der Tour of Austria angreifen. Die Finanzierung übernimmt dabei großteils der radbegeisterte Gönner.  

„Jetzt ist es vorbei“, hatte am 1. Oktober 2024 Geschäftsführer Daniel Repitz das Endgültige Aus des Welser Profi-Radstalls in der „Krone“ bestätigt.

Genau ein Jahr später sieht die Rad-Zukunft in Oberösterreich aber wieder viel, viel positiver aus. Denn neben dem ohnehin hervorragend arbeitenden Hrinkow Advarics Team aus Steyr hat man offiziell seit Mittwoch mit dem Schwingshandl Cycling Team auch wieder eine zweite Continental-Équipe.

„Will es mir leisten“
„Ich habe mich gefragt, ob ich mir das leisten kann, ob ich mir das leisten will und ob ich das machen will. Und wenn das drei Ja sind, dann machst du es auch. Ich sorge auf alles Fälle für die Finanzierung, egal ob noch weitere Sponsoren kommen. Vielleicht hört sich das überheblich an, aber ich kann mir das leisten und ich will mir das leisten, das ist auch meine Leidenschaft“, erklärt Hauptsponsor Thoms Schwingshandl, warum man schon 2026 den Schritt ins kostspielige Profigeschäft wagt.

Thomas Schwingshandl, Filip Lepka, Adrian Stieger, Raphael Hammerschmid und OÖ-Boss Paul Resch ...
Thomas Schwingshandl, Filip Lepka, Adrian Stieger, Raphael Hammerschmid und OÖ-Boss Paul Resch (v. l.).(Bild: Reinhard Eisenbauer)

Dabei hatte man erst vor zwei Jahren das Amateurteam gegründet und erst im März dieses Jahres das Elite-Team präsentiert. Die überraschenden sportlichen Erfolge wie etwa das Bergtrikot bei der OÖ-Tour und die damit größere Sichtbarkeit haben den Professionalisierungsprozess aber deutlich beschleunigt.

„Freue mich sehr“
„Ich freue mich sehr! Dass das so eine Entwicklung genommen hat, ist toll. Da sind wir schon stolz und wir werden sie auch als Verband unterstützen“, sagt OÖ-Boss Paul Resch über jenes Team, dass nun mit elf Fahrern, darunter die Neuzugänge Fabian Steininger, Max Schmidbauer, Paul Buschek und Vincent John, einem größeren Betreuerstab um Sportchef Raphael Hammerschmid und einer besseren Ausstattung – die Räder kommen von Factor – angreifen wird.

Kriterium am Firmengelände
Nicht mehr an Bord: Topffahrer Josef Dirnbauer, der nach Steyr wechselt. Neben internationalen Rennen wird man den Fokus vor allem auf die Bundesliga, die OÖ-Tour und die erstmalige Teilnahme bei der Tour of Austria legen. Zuvor steigt am Samstag (11) aber noch das spektakuläre Schwingshandl Kriterium, das über das Firmengelände führt. Insgesamt sind 60 Fahrer am Start, auch Aushängeschild Riccardo Zoidl hat genannt. „Da geht es richtig zur Sache“, verspricht Schwingshandl ein Top-Event. 

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Oberösterreich

