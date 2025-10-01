Gönner ermöglicht den Einstieg ins Profigeschäft

„Will es mir leisten“

„Ich habe mich gefragt, ob ich mir das leisten kann, ob ich mir das leisten will und ob ich das machen will. Und wenn das drei Ja sind, dann machst du es auch. Ich sorge auf alles Fälle für die Finanzierung, egal ob noch weitere Sponsoren kommen. Vielleicht hört sich das überheblich an, aber ich kann mir das leisten und ich will mir das leisten, das ist auch meine Leidenschaft“, erklärt Hauptsponsor Thoms Schwingshandl, warum man schon 2026 den Schritt ins kostspielige Profigeschäft wagt.