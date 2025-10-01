„Ich steche alle ab, die aus der Schule kommen“

Es werde „Blut in Strömen fließen“

Über WhatsApp schickte der 17-jährige Afghane aus Steyr dem Mädchen mehrere Nachrichten. Kommenden Montag würde an ihrer Schule in Stockerau (NÖ) „Blut in Strömen fließen“. Er drohte, ins Gebäude zu gehen und „alle niederzustechen“. Beginnen wollte er „im dritten Stock“ – der Hintergrund ist, dass dort die Klasse seiner „Ex-Freundin“ liegt und er dies wusste.