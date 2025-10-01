„Ich steche alle ab, die aus der Schule kommen“

Dieser Weg war sicher der falsche, um die Zuneigung der Ex-Freundin wiederzuerlangen! Ein 17-jähriger Afghane aus dem oberösterreichischen Steyr drohte nämlich mit einem Blutbad an der Schule des Mädchens, falls dieses nicht zu ihm zurückkommt. Die Behörden reagierten rasch und entschärften die Gefahr – der Bursch wurde festgenommen.
„Ich komme an deine Schule und steche alle ab, die herauskommen. Egal, wer es ist“ – weil ein Mädchen ihren Freund vor einer Woche „in die Wüste geschickt“ hatte, drehte dieser nun durch. Er wollte seine „Ex“ unbedingt zurück und glaubte, mit Drohungen den richtigen Weg dafür zu finden.
Es werde „Blut in Strömen fließen“
Über WhatsApp schickte der 17-jährige Afghane aus Steyr dem Mädchen mehrere Nachrichten. Kommenden Montag würde an ihrer Schule in Stockerau (NÖ) „Blut in Strömen fließen“. Er drohte, ins Gebäude zu gehen und „alle niederzustechen“. Beginnen wollte er „im dritten Stock“ – der Hintergrund ist, dass dort die Klasse seiner „Ex-Freundin“ liegt und er dies wusste.
Bisher unbescholten
„Das Mädchen wandte sich an den Direktor der Schule und dieser hat die Behörden informiert“, sagt Andreas Pechatschek, Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, die aufgrund des jungen Alters des bisher unbescholtenen Drohers zuständig ist. Es wurde ein Haftbefehl erlassen und Polizisten konnten in Steyr den Gesuchten in Gewahrsam nehmen.
Besonders sensibel nach Amoklauf
Nach dem Amoklauf am Gymnasium Dreierschützengasse in Graz mit elf Todesopfern reagieren die Behörden noch sensibler und konsequenter auf Schul-Droher. „Es wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, über diesen wird am Donnerstag entschieden“, erklärt Andreas Pechatschek das weitere Vorgehen. Bis dahin bleibt der Bursch jedenfalls in der Jugendabteilung des Linzer Gefängnisses.
