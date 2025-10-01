Vorteilswelt
DTM-Titelkampf

Beim Finale will „Luggi“ sein Jahrzehnt vergolden

Motorsport
01.10.2025 18:30
Rosa Rennsemmel: Auer in seinem Mercedes-AMG
Rosa Rennsemmel: Auer in seinem Mercedes-AMG(Bild: ADAC Motorsport/Gruppe C Photography)

Seit 169 Rennen jagt Lucas Auer den Titel in der DTM. Am Sonntag soll es in Hockenheim endlich so weit sein. Der Tiroler ist der große Gejagte. Vor dem Finale bleibt das Mercedes-Ass aber gelassen. Was er von den letzten Kilometern des Jahres erwartet.

Nach dieser Leistung auf diesem harten Pflaster sind wir bereit für das Finale“, hatte Lucas Auer freudestrahlend nach seinem ersten Podestplatz bei einem Heimrennen in Spielberg vor zweieinhalb Wochen gesagt. Ab Samstag geht es in Hockenheim um die Wurst, will Auer in seinem zehnten Jahr in der DTM endlich zum ersten Mal den Gesamtsieg holen.

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
