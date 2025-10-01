Beim Finale will „Luggi“ sein Jahrzehnt vergolden

Nach dieser Leistung auf diesem harten Pflaster sind wir bereit für das Finale“, hatte Lucas Auer freudestrahlend nach seinem ersten Podestplatz bei einem Heimrennen in Spielberg vor zweieinhalb Wochen gesagt. Ab Samstag geht es in Hockenheim um die Wurst, will Auer in seinem zehnten Jahr in der DTM endlich zum ersten Mal den Gesamtsieg holen.