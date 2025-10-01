Promi-Konkurs im Schatten von Haider und Hypo

Konferenz LIVE: Newcastle und Qarabag in Führung
Einst gaben sich die Kärntner Prominenten bei einem Villacher Steuerberater die Klinke in die Hand – jetzt wurde über die Gesellschaft mit fast drei Millionen Euro Passiva ein Konkurs eröffnet. Dazwischen liegt ein Wirtschaftskrimi um die Hypobank und um Kickbackzahlungen für Jörg Haider und einen VP-Kollegen.
Der Name des Villacher Steuerberaters Dietrich Birnbacher ist eng mit dem Kärntner Hypo-Skandal verknüpft. Denn er war es einst, der ein zwölfseitiges Gutachten zum Verkauf der Kärntner Hypo-Anteile an die Bayrische Landesbank anfertigte und dafür zunächst zwölf, dann nach einem sogenannten „Patrioten-Rabatt“ immerhin noch sechs Millionen Euro Honorar einstreifte.
