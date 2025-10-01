Promi-Konkurs im Schatten von Haider und Hypo

Einst gaben sich die Kärntner Prominenten bei einem Villacher Steuerberater die Klinke in die Hand – jetzt wurde über die Gesellschaft mit fast drei Millionen Euro Passiva ein Konkurs eröffnet. Dazwischen liegt ein Wirtschaftskrimi um die Hypobank und um Kickbackzahlungen für Jörg Haider und einen VP-Kollegen.