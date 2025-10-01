Mann (81) stirbt nach Radunfall im Spital

Unistart in Salzburg: „Schaut auf uns Studenten!“
Mehr Erstsemestrige
Schon wieder ist ein Radfahrer in Salzburg bei einem Unfall zu Tode gekommen. In einem Kreisverkehr in Schwarzach kollidierte ein 81-Jähriger mit einem Auto. Er verstarb noch im Krankenhaus.
Ein 81-Jähriger hatte am Montag in Schwarzach einen Fahrradunfall. Wie die Polizei nun mitteilte, ist der Mann noch am selben Tag verstorben. Er war am Montagvormittag mit einem 46-jährigen Autofahrer in einem Kreisverkehr kollidiert.
Laut Polizei war keiner der Fahrer alkoholisiert. Derzeit werde der Hergang des Unfalls ermittelt.
Erst Anfang September war eine junge Frau an der Ederkreuzung in Salzburg verunglückt. Ein Lkw-Fahrer hatte sie offenbar im toten Winkel übersehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.