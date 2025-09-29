Freiheitliche wollen neuen Gemeindeverband

Als Gegenmodell schlägt die FPÖ einen unabhängigen Gemeindewirtschafts- und Finanzverband Burgenland vor. Vize-Klubobmann Markus Wiesler will dort auch den Müllverband eingliedern, um dadurch Dividenden an die Kommunen ausschütten zu können. Ebenso könnte man bessere Finanzierungskonditionen bei Kassenkrediten erzielen, die interkommunale Zusammenarbeit fördern oder gemeinsame Personalpools aufbauen. „Dieser Verband wäre der erste Schritt, um den Gemeinden Stabilität, Planungssicherheit und vor allem Unabhängigkeit zu geben“, meint Wiesler.