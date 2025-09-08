ÖVP fordert Transparenz und ein Gemeindepaket

Sanierungskonzept für Landesfinanzen verlangt

Klubobmann Bernd Strobl nahm erneut die Landesfinanzen ins Visier und verwies auf die Prüfung durch den Bundesrechnungshof: „Es ist wichtig, dass Licht ins Dunkel kommt.“ Strobl befürchtet, dass es noch schlechter um die Landesfinanzen stehe, als bisher angenommen. Laut dem ÖVP-Klubchef würde von den 133 Landesgesellschaften nur die Burgenland Energie Gewinne machen – „und das auf dem Rücken der Menschen“. Dringend notwendig sei daher ein Kassasturz. „Die Burgenländer haben ein Recht auf Transparenz und ein klares Sanierungskonzept“, so Strobl.