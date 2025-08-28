SPÖ-Burgenland wirbt weiterhin für Gemeindepaket

Vom Gegenvorschlag der ÖVP, der etwa eine Deckelung der Landesabzüge bei den Ertragsanteilen vorsieht, hält man wenig. „Die Abzüge sind keine Willkür, sondern gesetzlich festgelegt“, meint SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedl. Das Geld werde für Kinderbetreuung, Gesundheit oder Pflege verwendet. Sein Geschäftsführer-Kollege Radlspäck betonte, dass „ohne den Müllverband, das Paket nicht den geplanten Umfang erreichen kann“. Dieser könne als Gemeindeverband nicht gewinnbringend geführt werden. Die Landesholding hätte hingegen die Möglichkeit dazu. Überschüssen könnten dann an die Gemeinden ohne Zweckbindung ausbezahlt werden.