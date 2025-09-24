Werbeagentur zahlt nach Pleite nur Mindestquote

Heute, Mittwoch, wurde über die Sanierung der Agentur am Landesgericht verhandelt. Forderungen in der Höhe von 6,5 Millionen Euro von knapp 170 Gläubigern wurden anerkannt. Der Sanierungsplan der GAS sieht lediglich die Mindestquote von 20 Prozent in drei Raten bis 2027 vor. Der Plan wurde mehrheitlich angenommen, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband AKV. Die Werbeagentur beschäftigte zuletzt an die 50 Mitarbeiter.