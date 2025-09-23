Vorteilswelt
Abgezockt

Salzburger überwies fast 200.000 Euro an Betrüger

Salzburg
23.09.2025 20:16
Symbolbild.
Symbolbild.

Die Aussicht auf vermeintlich gigantische Gewinne machte ihn völlig leichtsinnig und leichtgläubig! Ein Flachgauer (54) überwies zwischen 17. Juli und 10. September nahezu 200.000 Euro auf eine angebliche Internet-Investmentplattform. Erst jetzt bemerkte der Mann, dass er Online-Betrügern aufgesessen ist und schlug Alarm bei der Polizei. 

Die Polizei appelliert angesichts dieses Vorfalls einmal mehr eindringlich an alle Salzburger: 

• Sollte Ihnen jemand hohe Gewinne bei geringem Risiko in Aussicht stellen, seien Sie immer vorsichtig! Es spricht auch nicht für die Seriosität und das Verantwortungsbewusstsein eines Unternehmens, wenn man versucht, Sie durch subtile oder direkte, vehemente Einflussnahme zu noch höheren Investments zu überreden.


• Informieren Sie sich vor dem Abschluss eines Vertrages über das Anlageprodukt und lassen Sie es von einer Expertin oder einem Experten (Bank, Konsumentenschutz oder dergleichen) checken!


• Prüfen Sie die Trading-Plattform auf Seriosität! Am besten über das Impressum und eine Suchmaschinensuche im Internet.


• Lassen Sie sich nicht von Callcenter Agents und Anlageberatern der Plattform zu höheren Investments, insbesondere als es ihre Finanzen zulassen, verleiten!

Salzburg

