Salzburger überwies fast 200.000 Euro an Betrüger

• Sollte Ihnen jemand hohe Gewinne bei geringem Risiko in Aussicht stellen, seien Sie immer vorsichtig! Es spricht auch nicht für die Seriosität und das Verantwortungsbewusstsein eines Unternehmens, wenn man versucht, Sie durch subtile oder direkte, vehemente Einflussnahme zu noch höheren Investments zu überreden.