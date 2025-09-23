Salzburger überwies fast 200.000 Euro an Betrüger

Die Aussicht auf vermeintlich gigantische Gewinne machte ihn völlig leichtsinnig und leichtgläubig! Ein Flachgauer (54) überwies zwischen 17. Juli und 10. September nahezu 200.000 Euro auf eine angebliche Internet-Investmentplattform. Erst jetzt bemerkte der Mann, dass er Online-Betrügern aufgesessen ist und schlug Alarm bei der Polizei.
Die Polizei appelliert angesichts dieses Vorfalls einmal mehr eindringlich an alle Salzburger:
• Sollte Ihnen jemand hohe Gewinne bei geringem Risiko in Aussicht stellen, seien Sie immer vorsichtig! Es spricht auch nicht für die Seriosität und das Verantwortungsbewusstsein eines Unternehmens, wenn man versucht, Sie durch subtile oder direkte, vehemente Einflussnahme zu noch höheren Investments zu überreden.
• Informieren Sie sich vor dem Abschluss eines Vertrages über das Anlageprodukt und lassen Sie es von einer Expertin oder einem Experten (Bank, Konsumentenschutz oder dergleichen) checken!
• Prüfen Sie die Trading-Plattform auf Seriosität! Am besten über das Impressum und eine Suchmaschinensuche im Internet.
• Lassen Sie sich nicht von Callcenter Agents und Anlageberatern der Plattform zu höheren Investments, insbesondere als es ihre Finanzen zulassen, verleiten!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.