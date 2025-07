Werbeagentur pleite: 5 Millionen Euro an Passiva

Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag die Insolvenz über das Vermögen der Werbeagentur G.A. Service GmbH mit Sitz in Salzburg eröffnet worden. Es wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind 49 Dienstnehmer und 165 Gläubiger, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) informierte. Aktiva von rund 1,32 Mio. Euro stehen Passiva von rund 5,45 Mio. Euro unbesichert gegenüber.