Die Künstliche Intelligenz kriegt eins aufs Auge

Den kreativen Kampf mit der digitalen Welt aufgenommen hat etwa Künstlerin Selina Nowak. Besser bekannt ist sie unter ihrem Alter Ego Zelina Power, mit dem sie als Wrestlerin aktiv ist. Im Rahmen der Schmiede tüftelt die Bühnen- und Kostümbildnerin an einem Wrestling-Theater und gesteht: „Ich verweigere eigentlich, die künstliche Intelligenz bei meinen Projekten zu verwenden. Auch, weil ich den Energieverbrauch dieser Technologie sehr kritisch sehe“, sagt Nowak.