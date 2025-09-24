Die Künstliche Intelligenz kriegt eins aufs Auge

„Schon seit dem Jahr 2020 ist die KI bei uns in der Schmiede Thema. Die Frage, die wir uns in diesem Jahr aber stellen, ist, ob unsere relevanten gesellschaftlichen Probleme mit ihr zu lösen sind“, erklärt Schmiede-Initiator Rüdiger Wassibauer. Deshalb wurde als Motto der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Faust“ gewählt – ein kraftvolles Symbol der Revolution und des Kampfes.
Den kreativen Kampf mit der digitalen Welt aufgenommen hat etwa Künstlerin Selina Nowak. Besser bekannt ist sie unter ihrem Alter Ego Zelina Power, mit dem sie als Wrestlerin aktiv ist. Im Rahmen der Schmiede tüftelt die Bühnen- und Kostümbildnerin an einem Wrestling-Theater und gesteht: „Ich verweigere eigentlich, die künstliche Intelligenz bei meinen Projekten zu verwenden. Auch, weil ich den Energieverbrauch dieser Technologie sehr kritisch sehe“, sagt Nowak.
Energie sichtbar macht Künstlerin und Grafikdesignerin Saskia Freeke. Sie untersucht, wie sich menschliche Interaktion mit Maschinen übersetzen lässt. In Hallein beschäftigt sie sich mit Mustern, wie in sozialen Medien gescrollt wird.
Noch bis Samstag können die zahlreichen Künstler, die quer verteilt über die Etagen der Alten Saline arbeiten, ohne Druck an ihren Projekten werken. Am Freitag findet dann zum Abschluss die große Werkschau statt.
Kommentare
