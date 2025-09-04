Japanischer Papierkonzern kauft AustroCel Hallein

Innovation aus Hallein

Das Halleiner Unternehmen hat kürzlich mit der industriellen Herstellung eines biologischen Gels begonnen, das den Bewässerungsbedarf auf den Feldern um rund 20 Prozent senken und die Erträge um ein Fünftel steigern soll. Das Granulat, eine patentierte Innovation des niederösterreichischen Start-ups Agrobiogel, könnte in Zeiten von durch den Klimawandel verursachten Dürren einen Nachfrageschub auslösen. Das Biogel bindet Wasser und setzt die Feuchtigkeit dann Schritt für Schritt frei. Im Gegensatz zu synthetischen Varianten – die bis 2028 aus dem Verkehr gezogen werden müssen – enthält es kein Mikroplastik und zersetzt sich zu Humus. Laut AustroCel-Geschäftsführer Wolfram Kalt könnte die Produktion des Gels – rund 1.000 Tonnen in diesem Jahr – schnell auf 10.000 Tonnen steigen.