Japanischer Papierkonzern kauft AustroCel Hallein

Neuer Eigentümer für den Zellstoffproduzenten AustroCel im Salzburger Hallein. Der japanische Papierkonzern Oji kaufte sich ein. Über den Kaufpreis gibt es keine Angaben.
Der japanische Papierkonzern Oji Holdings übernimmt den Zellstoffproduzenten AustroCel in Hallein. Oji habe mit dem bisherigen Inhaber TowerBrook Capital Partners eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilten Oji und AustroCel am Donnerstag auf ihren Unternehmens-Homepages mit. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. Der Abschluss stehe noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, so Oji. AustroCel hatte zuletzt einen Jahresumsatz von 182 Mio. Euro.
Innovation aus Hallein
Das Halleiner Unternehmen hat kürzlich mit der industriellen Herstellung eines biologischen Gels begonnen, das den Bewässerungsbedarf auf den Feldern um rund 20 Prozent senken und die Erträge um ein Fünftel steigern soll. Das Granulat, eine patentierte Innovation des niederösterreichischen Start-ups Agrobiogel, könnte in Zeiten von durch den Klimawandel verursachten Dürren einen Nachfrageschub auslösen. Das Biogel bindet Wasser und setzt die Feuchtigkeit dann Schritt für Schritt frei. Im Gegensatz zu synthetischen Varianten – die bis 2028 aus dem Verkehr gezogen werden müssen – enthält es kein Mikroplastik und zersetzt sich zu Humus. Laut AustroCel-Geschäftsführer Wolfram Kalt könnte die Produktion des Gels – rund 1.000 Tonnen in diesem Jahr – schnell auf 10.000 Tonnen steigen.
Rund 340 Mitarbeiter von Wechsel betroffen
Die in New York ansässige Private-Equity-Gruppe Towerbrook Capital Partners hatte das Halleiner Unternehmen 2017 übernommen. Aktuell beschäftigt AustroCel rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat eine Produktionskapazität von 150.000 Tonnen Biomaterials, Bioperformance-Produkte (wie das Hydrogel Granulat) und Biofuels – einschließlich Bioethanol aus Reststoffen und Biogas. Darüber hinaus liefert die Bioraffinerie Ökostrom und Fernwärme für den eigenen Betrieb und die Region und versorgt damit rund 30.000 Haushalte mit Strom und Wärme. Neben Weichholz-Zellstoff für Textilanwendungen ist AustroCel Hallein ein Anbieter von Spezialzellulose für nicht-textile Anwendungen in der Pharma-, Lebensmittel- und Bauindustrie.
Mit jährlich rund 30 Millionen Liter ist AustroCel auch der weltweit größte Produzent von holzbasiertem Bioethanol. Die Produktion deckt fast ein Prozent des Benzinbedarfs in Österreich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.