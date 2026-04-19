Gibt es etwas Schöneres, als unter einem blühenden Kirschbaum zu stehen und zu beobachten, wie die feinen Blätter langsam auf den Boden schweben? Wer in diesen Genuss kommen will, ist derzeit genau richtig. Die „Krone“ hat Tipps für den schönsten Blätterzauber im Land.
Schon jetzt blühen die Streuobstwiesen im Flachgau. So etwa in Obertrum auf dem Joglhof, wo die Wildkirschen schon in voller Blüte stehen. Gedulden muss man sich im Pinzgau noch etwas. Große Pracht verspricht die Kirsche neben der Pfarrkirche in Zell.
Wiener Paar ist von der Blütenpracht begeistert
Der Instagram-Hotspot für die Blüten liegt derzeit rund ums Schloss Mirabell. Auf der Seite zum Mirabellgarten hin zeigen sich schon die prächtigen rosa Blätter der japanischen Blütenkirsche. Zur Straßenseite stehen die Zierkirschen schon in weißem Kleid.
Thomas und Isa aus Wien sind ganz begeistert. „Ich fühle mich hier fast wie in Japan!“, sagt Isa. Noch etwas warten muss man auf die rosa Exemplare. Aber bis zu ihrem Höhepunkt dauert es nicht mehr lange.
Christian Stadler, Chef der Salzburger Stadtgärtnerei, hat weitere Tipps parat: Neben dem japanischen Garten im Kurgarten stehen auch an der Hauptachse des Friedhofs Bäume. Erst vor wenigen Jahren wurde am Frohnburgweg in Salzburg-Süd eine Allee aus 44 Vogelkirschen gepflanzt.
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