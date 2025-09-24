Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiroler Adler Runde

Kettensäge für Staatsreform (noch) nicht nötig

Tirol
24.09.2025 08:00
Karl Christian Handl, Präsident der Tiroler Adlerrunde, Sprecher Klaus Mark und Ökonom Philipp ...
Karl Christian Handl, Präsident der Tiroler Adlerrunde, Sprecher Klaus Mark und Ökonom Philipp Bagus (v.li), der mit dem argentinischen Präsidenten Milei bekannt ist: „Dieser hatte ein Mandat für eine Reform mit der Kettensäge.“(Bild: Birbaumer Christof)

Tiroler Adler Runde ist mit Fortschritten auf Landes- und Bundesebene nicht zufrieden – Diskussion über „Bürokratie am Pranger“: Braucht Österreich die Kettensäge wie Argentiniens Staatschef?

0 Kommentare

Bürokratie-Abbau mit der Kettensäge: Diese Bild scheint bei den Unternehmern der Tiroler Adler Runde auf Gefallen zu stoßen. Aber nicht die Säge vom US-Unternehmer Elon Musk ist gemeint, sondern jene von Argentiniens Staatschef Javier Milei. „Dieses Land war einmal eines der reichsten Länder weltweit, doch dann begann ein 80 Jahre währender Abstieg“, erläuterte Ökonom Philipp Bagus, „Stargast“ beim abendlichen Tiroler Adler Forum und mit dem argentinischen Präsidenten persönlich bekannt.

Nach Wahlsieg Ministerien halbiert
2023 eskalierte in Argentinien die Hyperinflation, Milei versprach, mit der Kettensäge den Staat zurechtzustutzen. Nach seinem Wahlsieg baute er 36.000 staatliche Stellen ab. Dadurch sei laut Bagus ein Wirtschaftswachstum von 5 % freigesetzt worden.

Zitat Icon

Wenn das so weitergeht, dann Gute Nacht Österreich. 

Karl Christian Handl, Präsident Adler Runde

„Der Überregulierung verschrieben“
„Österreich ist – noch – ein reiches Land, es hat sich aber so wie viele andere europäische Staaten auf die falsche Bahn begeben und sich dem Etatismus (Anm.: Überregulierung) verschrieben“, analysierte Bagus. 5,7 % des BIP gebe Österreich für die Verwaltung aus (Argentinien 15 %), bei den Wirtschaftsdaten liege das Land im internationalen Vergleich im hinteren Drittel, bei den Steuereinnahmen jedoch im ersten.

Zeichen für Schocktherapie
Gleichzeitig sei die Staatsschuldenquote gestiegen und liege nun bei 84 %. „Wenn das so weitergeht, dann Gute Nacht Österreich“, sagte Karl Christian Handl, Präsident der Adlerrunde. Dann werde man wirklich eine Kettensäge brauchen, „ein Symbol für eine Schocktherapie, das die Leute wirklich verstehen“.

Lesen Sie auch:
Josef Empl (GF Empl), Karl Christian Handl (GF Handl Tyrol), Klaus Mark (MK Illumination) und ...
Tiroler Unternehmer:
„Hütte brennt, Feuerwehr aber noch in der Garage“
20.05.2025
Bürokraten im Visier:
„KI braucht für einen Vertrag keine fünf Wochen“
22.05.2025

„Kosmetik und Ablenkungsmanöver“
Mit den bisherigen Bemühungen ist die Adlerrunde nicht zufrieden, vor allem nicht auf Bundesebene. Hier würden keine echten Reformen vorangebracht, sondern nur Kosmetik betrieben und von Problemen abgelenkt – Beispiel Teuerungsdebatte.

Auf Landesebene habe LH Anton Mattle zumindest klare Ziele formuliert, wie zum Beispiel ein Nulldefizit und eine Rückführung des Personalstandes in der Verwaltung auf Vor-Corona-Niveau. „Doch die tatsächliche Entlastung für die Unternehmen bleibt aus. Viele Initiativen sind angekündigt, aber der Reformstau hält an.“ 

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
185.681 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.615 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
160.185 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2014 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1813 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1786 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf