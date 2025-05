„KI braucht für einen Vertrag keine fünf Wochen“

Es gibt auch Positiv-Beispiele

Apropos Ausland: Viele der 60 Unternehmen, die sich in der parteiunabhängigen Plattform Adlerrunde zusammenfanden, sind weltweit tätig. Der Bürokratievergleich macht sie sicher: „Der Servicegedanke ist bei uns schon etwas abhandengekommen“, erläutert Gottfried Sint, Geschäftsführer der Firma Siberg. In Tirol fühle man sich oft als Bittsteller, während im Ausland Transparenz gelebt werde: „Hier wird transparent über den Stand des Verfahrens informiert. Es gibt ein Coaching von Antragstellern und Projektwerbern mit Feedback-Schleifen. Das alles ist nicht sehr kompliziert, das ist keine Raketenwissenschaft!“ Das Land brauche „Digitalisierungsversteher in der Landesverwaltung. Die KI prüft Verträge in fünf Minuten, nicht in fünf Wochen.“