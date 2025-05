„Hütte brennt, Feuerwehr aber noch in der Garage“

Zwei Monate Arbeit für Bürokratie

Einzelunternehmer in Österreich verbringen 250 Stunden pro Jahr mit bürokratischem Aufwand, „das sind fast zwei Monate an Arbeitszeit. Die Kosten dafür belaufen sich in manchen Branchen bereits auf 4,3 Milliarden Euro. Geld, das in den Betrieben viel sinnvoller investiert werden könnte.“ Unternehmen, denen es gut geht, seien viel eher bereit, Angebote wie beispielsweise Kinderbetreuung zu schaffen.