Leiche von Mädchen (9) in Brandruine gefunden

Brandruine durfte zunächst nicht betreten werden

Doch von der Neunjährigen fehlte jede Spur. Da die hölzerne Decke und Wände des Hauses so stark vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen waren, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Versuch, das Mädchen zu finden, am Montagabend abbrechen. Am Dienstagmorgen konnte die Brandruine aufgrund der Einsturzgefahr ebenfalls nicht betreten werden.