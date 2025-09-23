Deutsche war vermisst
Leiche von Mädchen (9) in Brandruine gefunden
Schreckliche Tragödie im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein: Am Montagabend brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Während sich Vater, Mutter und Bruder mithilfe eines Nachbarn retten können, bleibt eine Neunjährige vermisst. Nun gibt es traurige Gewissheit: Das Kind wurde tot auf dem Dachboden gefunden.
Der Brand ereignete sich in der Ortschaft Pinneberg. Die Holztreppe, die ins oberste Stockwerk führte, wo die vierköpfige Familie lebte, war offenbar abgebrannt, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Ein Nachbar, der das Feuer bemerkt hatte, stellte eine Leiter an das Haus, über die Vater, Mutter und der 14-jährige Sohn vor den Flammen fliehen konnten.
Brandruine durfte zunächst nicht betreten werden
Doch von der Neunjährigen fehlte jede Spur. Da die hölzerne Decke und Wände des Hauses so stark vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen waren, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Versuch, das Mädchen zu finden, am Montagabend abbrechen. Am Dienstagmorgen konnte die Brandruine aufgrund der Einsturzgefahr ebenfalls nicht betreten werden.
Hier sehen Sie ein Bild der Brandruine:
Erst gegen Mittag am Tag nach dem Unglück konnten Brandermittler über eine Drehleiter das oberste Stockwerk betreten und konnten die Leiche der Neunjährigen finden. Spuren wurden gesichert.
Vater lebensgefährlich verletzt
Der Vater erlitt bei dem Brand eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung – er, seine Ehefrau und der Sohn wurden allesamt ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 76-Jährige, die im unteren Stockwerk wohnte, konnte sich selbst aus dem Haus retten und blieb unverletzt.
Die Ursache für den Brand ist bislang völlig unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Bei dem Einsatz waren mehr als 12 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie ein Hubschrauber im Einsatz.
