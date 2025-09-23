Ermittlungen gegen Bürgermeister eingestellt

Anwalt: Tatverdacht nicht nachweislich

Mittlerweile ist es offiziell, das Ermittlungsverfahren gegen Knaak wurde eingestellt. Das bestätigt sein Rechtsanwalt Johannes Zink: „Mein Mandant hat von Beginn an mit den Ermittlungsbehörden kooperiert, alle Anschuldigungen konnten restlos ausgeräumt werden. Es ist schön zu sehen, dass politisch motivierte Anzeigen zu keinem Erfolg führen.“ Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt begründet die Entscheidung damit, weil im Fall des „Verdachts des schweren Betrugs zum Nachteil des Landes Burgenland sowie der Untreue zum Nachteil der Gemeinde Forchtenstein am 31. Jänner 2025 der Tatverdacht nicht erweislich ist“.