Betrüger schicken falsche Strafen aus Österreich

Betrüger machen Angaben zur Person und zum Fahrzeug

In den auf Deutsch verfassten und mit italienischer Übersetzung versehenen Schreiben wird ein angeblich in Österreich begangenes Verkehrsdelikt gemeldet, berichtete die italienische Tageszeitung „La Stampa“. In den Schriftstücken geht es oft um eine angebliche Geschwindigkeitsübertretung. Es werden Angaben zur Person und zum Fahrzeug gemacht und die Zahlung eingefordert.