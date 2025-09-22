Kennen Details zu Pkws
Betrüger schicken falsche Strafen aus Österreich
Die italienischen Behörden warnen vor einer fiesen Betrugsmasche: Einige Autofahrer bekamen dort Schreiben über angebliche Verkehrsverstöße in Österreich. Die Betrüger fordern Geld.
Auch Konsumentenschutzverbände schlagen Alarm: Einige der Zahlungsaufforderungen erwecken den Anschein, aus Österreich zu stammen, um die Überprüfung zu erschweren.
Betrüger machen Angaben zur Person und zum Fahrzeug
In den auf Deutsch verfassten und mit italienischer Übersetzung versehenen Schreiben wird ein angeblich in Österreich begangenes Verkehrsdelikt gemeldet, berichtete die italienische Tageszeitung „La Stampa“. In den Schriftstücken geht es oft um eine angebliche Geschwindigkeitsübertretung. Es werden Angaben zur Person und zum Fahrzeug gemacht und die Zahlung eingefordert.
