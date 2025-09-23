So strengt kontrolliert das Land Tiertransporte

Genügend Einstreu, Platz und frische Luft

Am Montag kontrolliert seine Behörde unangekündigt in Bergheim Tiertransporte und die „Krone“ ist mit dabei. Eder weiß, dass es auch schwarze Schafe gibt. Diese seien aber eher beim Transit durch Österreich zu finden, berichtet er. „Bei unseren lokalen Tiertransporteuren passt es größtenteils sehr gut“, so Eder. Dabei arbeiten die Amtsveterinäre auch eng mit der Polizei zusammen.