So strengt kontrolliert das Land Tiertransporte

Polizei und Landesveterinärdirektion kontrollierten in Bergheim Tiertransporte. Die „Krone“ hat sich ein Bild vor Ort gemacht. Geprüft wird zur Not auch mit der Taschenlampe.
Sie hatte kurz vorm Schlachthof einen Herzinfarkt – Als Tierarzt bei der Landesveterinärdirektion hat Alexander Eder schon einiges erlebt. Aber diese eine Kuh, die ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. „Sie war ganz apathisch und hat nicht reagiert“, erzählt Eder der „Krone“.
Noch am Anhänger wurde das Tier geschlachtet und später untersucht. „Das Tier war ganz gesund, aber es gibt gewisse Rinderrassen, die einfach sehr stressanfällig sind“, erzählt Eder. Dem Transporteur habe man keinen Vorwurf machen können.
Genügend Einstreu, Platz und frische Luft
Am Montag kontrolliert seine Behörde unangekündigt in Bergheim Tiertransporte und die „Krone“ ist mit dabei. Eder weiß, dass es auch schwarze Schafe gibt. Diese seien aber eher beim Transit durch Österreich zu finden, berichtet er. „Bei unseren lokalen Tiertransporteuren passt es größtenteils sehr gut“, so Eder. Dabei arbeiten die Amtsveterinäre auch eng mit der Polizei zusammen.
Beim Ortstermin sieht tatsächlich alles ordentlich aus. Von der Leiter aus späht Eder in den Anhänger, notfalls auch mit Taschenlampe. In den Hängern ist genügend frische Einstreu, die Tiere stehen nicht zu nah beieinander, die Ventilatoren funktionieren.
Und doch sind bei den 14 kontrollierten Tiertransportern mit 273 Tieren eine Anzeige und zwei Verwarnungen dabei. Aus Datenschutzgründen bleibt offen, was genau vorgefallen ist. Eder hat offenbar Vertrauen ins System. Er selbst isst Fleisch, wie er der „Krone“ verrät – wenn auch eher selten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.