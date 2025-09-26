Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Team wie Familie

Wo Kreativität auf Handwerk trifft

Niederösterreich: Wirtschaft
26.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Gemeinsam: Stylistin Leah Wollner und Chefin Barbara Schweiger
Gemeinsam: Stylistin Leah Wollner und Chefin Barbara Schweiger(Bild: HAiR & MORE)

Im Retzer Salon HAiR & MORE von Barbara Schweiger wird nicht nur frisiert, sondern auch gelebt, gelacht und gelernt. Zwischen Scherenklang und Shampoo-Duft entstehen hier nicht bloß neue Looks – sondern echte Wohlfühlmomente.

„Du kannst dich wieder an deinen Platz setzen, ich komme gleich nach“, sagt Leah Wollner fröhlich und wickelt das Handtuch, das sie ihrer Kundin nach der Haarwäsche um den Kopf gelegt hat, geschickt zu einem Turban. „Haare schneiden, färben – eigentlich mache ich alles, was beim Friseur anfällt“, erzählt die Stylistin lachend, während sie mit ihren Händen zur Bürste greift.

Gemeinschaft als Erfolgsgeheimnis

Seit Februar 2021 ist die 20-Jährige Teil des Teams – und will es auch bleiben. „Am besten gefallen mir die Gemeinschaft im Team und der Zusammenhalt. Das macht mich richtig stolz, hier zu arbeiten“, sagt sie. Für Leah ist klar: „Die Leute hier sind nicht nur Kolleginnen, sie sind wie eine zweite Familie.“

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Chefin setzt auf Teamgeist

„Ohne meine Mädels wäre ich nicht da, wo ich heute stehe“, betont Chefin Barbara Schweiger. Für sie ist Teamgeist nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebter Alltag: : „Wir haben kaum Fluktuation – das zeigt, dass sich hier alle wohlfühlen.“ Jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, zu wachsen.

Zitat Icon

„Wir besprechen alles gemeinsam, hören einander zu, suchen gemeinsam nach Lösungen. Die Dienstpläne sind flexibel, es gibt Raum für Aus- und Weiterbildungen – und auch Weihnachtsfeier, Betriebsausflug und am Heiligen Abend frei gehören bei uns dazu. Das bringt allen Spaß.“

Barbara Schweiger, Chefin HAiR & MORE

Herausforderungen und Erfolge feiern

Die Branche ist dynamisch – Trends wechseln, Kundenwünsche sind vielfältig. Doch genau darin sieht Schweiger eine Chance: „Wenn wir sehen, dass unsere Ideen funktionieren, wie etwa bei unserem neuen Premiumbereich, den die Kunden lieben – und alle im Team strahlen: Dann ist das einfach ein richtig gutes Gefühl.“

HAiR & MORE

Seit 2008 führt Barbara Schweiger HAiR & MORE in Retz und hat das Team inzwischen auf neun Friseurinnen und zwei Lehrlinge erweitert. Neben klassischen Friseurleistungen bietet der Salon Sugaring, Shellac-Lackierungen und den Calligraphycut an. Termine können online oder über die App gebucht werden. Hochwertige Produkte, eine Herrenlinie und wiederholte Auszeichnungen für einen gesunden Betrieb runden das Angebot ab. Die Lehrlinge holen bei Wettbewerben immer wieder Podestplätze. Weitere Informationen unter www.salon-hairandmore.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 16°
Symbol Regen
Wien 11. Simmering
13° / 17°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
12° / 16°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
12° / 16°
Symbol Regen
Wien 21. Floridsdorf
12° / 16°
Symbol Regen

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
270.989 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.834 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.411 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1438 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Teamgeist, der trägt
Gemeinsam stark bei Baumhauer Hallenbau
Team wie Familie
Wo Kreativität auf Handwerk trifft
Team mit Humor
Kreativität trifft Code
Starkes Miteinander
Raiffeisenbank Region Schwechat: Nah bei Menschen
Alles wird teurer
Wirte: „Wir sind Opfer, nicht Inflationstreiber“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf