Wo Kreativität auf Handwerk trifft

Im Retzer Salon HAiR & MORE von Barbara Schweiger wird nicht nur frisiert, sondern auch gelebt, gelacht und gelernt. Zwischen Scherenklang und Shampoo-Duft entstehen hier nicht bloß neue Looks – sondern echte Wohlfühlmomente.
„Du kannst dich wieder an deinen Platz setzen, ich komme gleich nach“, sagt Leah Wollner fröhlich und wickelt das Handtuch, das sie ihrer Kundin nach der Haarwäsche um den Kopf gelegt hat, geschickt zu einem Turban. „Haare schneiden, färben – eigentlich mache ich alles, was beim Friseur anfällt“, erzählt die Stylistin lachend, während sie mit ihren Händen zur Bürste greift.
Gemeinschaft als Erfolgsgeheimnis
Seit Februar 2021 ist die 20-Jährige Teil des Teams – und will es auch bleiben. „Am besten gefallen mir die Gemeinschaft im Team und der Zusammenhalt. Das macht mich richtig stolz, hier zu arbeiten“, sagt sie. Für Leah ist klar: „Die Leute hier sind nicht nur Kolleginnen, sie sind wie eine zweite Familie.“
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Chefin setzt auf Teamgeist
„Ohne meine Mädels wäre ich nicht da, wo ich heute stehe“, betont Chefin Barbara Schweiger. Für sie ist Teamgeist nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebter Alltag: : „Wir haben kaum Fluktuation – das zeigt, dass sich hier alle wohlfühlen.“ Jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, zu wachsen.
„Wir besprechen alles gemeinsam, hören einander zu, suchen gemeinsam nach Lösungen. Die Dienstpläne sind flexibel, es gibt Raum für Aus- und Weiterbildungen – und auch Weihnachtsfeier, Betriebsausflug und am Heiligen Abend frei gehören bei uns dazu. Das bringt allen Spaß.“
Barbara Schweiger, Chefin HAiR & MORE
Herausforderungen und Erfolge feiern
Die Branche ist dynamisch – Trends wechseln, Kundenwünsche sind vielfältig. Doch genau darin sieht Schweiger eine Chance: „Wenn wir sehen, dass unsere Ideen funktionieren, wie etwa bei unserem neuen Premiumbereich, den die Kunden lieben – und alle im Team strahlen: Dann ist das einfach ein richtig gutes Gefühl.“
Seit 2008 führt Barbara Schweiger HAiR & MORE in Retz und hat das Team inzwischen auf neun Friseurinnen und zwei Lehrlinge erweitert. Neben klassischen Friseurleistungen bietet der Salon Sugaring, Shellac-Lackierungen und den Calligraphycut an. Termine können online oder über die App gebucht werden. Hochwertige Produkte, eine Herrenlinie und wiederholte Auszeichnungen für einen gesunden Betrieb runden das Angebot ab. Die Lehrlinge holen bei Wettbewerben immer wieder Podestplätze. Weitere Informationen unter www.salon-hairandmore.at