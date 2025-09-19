Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie

Viele Menschen haben kein Verständnis und sind wütend. Uns haben Leser angerufen, die ihren Parteiaustritt angekündigt haben. Was sagen Sie diesen Leuten?

Wir haben das Richtige getan, und das ist mein Anspruch. Ich will für dieses Land das Richtige tun. Die Zeit, die vor uns liegt, wird nicht einfach werden. Und es wird auch nicht alles sofort gehen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können, uns aus dieser Situation wieder herauszumanövrieren. Es geht da nicht nur um die Budgetkonsolidierung, es geht auch um die Inflationsrate. Das Signal, das wir als Bundesregierung jetzt gegeben haben, wurde in der Vergangenheit von vielen Experten gefordert.