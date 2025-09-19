Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kanzler zur „Krone“:

Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie

Innenpolitik
19.09.2025 20:00

Nur mehr 2500 statt 9000 Euro – Bundeskanzler Christian Stocker will die Sozialhilfe für Großfamilien massiv reduzieren. Die Budgetsanierung werde ohne neue Steuern gelingen, verspricht er im „Krone“-Interview. Die geplante Pensionsanpassung bleibt trotz Protesten.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Bundeskanzler, die Ankündigungen der Regierung, bei Pensionen und Beamten einzusparen, hat sehr viel Kritik ausgelöst. Verstehen Sie den Unmut?
Christian Stocker: Die Inflation ist mit rund vier Prozent zu hoch, ich möchte sie schon nächstes Jahr auf zwei Prozent senken. Um das zu erreichen, ist es notwendig, dass alle einen Beitrag leisten. Ich bin sehr dankbar, dass die Pensionisten diesen Beitrag leisten werden, weil ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Man muss aber auch sagen, dass wir in der Vergangenheit Anpassungen über der Inflationsrate vorgenommen haben. Das waren Zeiten, in denen es dem Staatshaushalt besser gegangen ist. In schwierigen Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, ist diese Lösung aus meiner Sicht ein zumutbarer Beitrag.

Viele Menschen haben kein Verständnis und sind wütend. Uns haben Leser angerufen, die ihren Parteiaustritt angekündigt haben. Was sagen Sie diesen Leuten?
Wir haben das Richtige getan, und das ist mein Anspruch. Ich will für dieses Land das Richtige tun. Die Zeit, die vor uns liegt, wird nicht einfach werden. Und es wird auch nicht alles sofort gehen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können, uns aus dieser Situation wieder herauszumanövrieren. Es geht da nicht nur um die Budgetkonsolidierung, es geht auch um die Inflationsrate. Das Signal, das wir als Bundesregierung jetzt gegeben haben, wurde in der Vergangenheit von vielen Experten gefordert.

Aber viele Experten sagen auch, dass die „soziale Staffelung bei den Pensionen am Ende des Tages unsozial ist, weil sie jene bestraft, die mehr eingezahlt haben“. Das würde auch dem Leistungsgedanken, den die ÖVP sehr gern predigt, widersprechen. Ist das nicht etwas, das auf Dauer zum Problem wird?
Das ist mir durchaus bewusst. Umgekehrt war es auch so, dass diese soziale Staffelung von vielen verlangt wurde und dann in den Verhandlungen eben Teil der Lösung wurde. Aber das ist selbstverständlich kein Modell auf Dauer. Es ist nicht das Ziel, dass das jedes Jahr passiert.

Gegenüber der „Krone“ äußerte sich Stocker auch zu den Baustellen im Gesundheitsbereich.
Gegenüber der „Krone“ äußerte sich Stocker auch zu den Baustellen im Gesundheitsbereich.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Zu einem anderen Thema, das die Menschen auch sehr bewegt, nämlich Gesundheit und die Gesundheitsversorgung. Die Vorgängerregierung hat erfolglos versucht, die langen Wartezeiten zu verkürzen und die Zwei-Klassen-Medizin zurückzudrängen. Warum schafft es die Regierung nicht, da irgendwie etwas zu ändern?
Wir wollen die Situation für die Patienten verbessern. Aber das wird nicht leicht sein. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es viele Akteure: die Gesundheitskasse, die Standesvertretung der Ärzte, die Länder als Erhalter der Spitäler und auch Gemeinden, die teilweise eigene Spitäler betreiben, und dann den Bund. Wir haben über den ganzen Sommer Gespräche geführt. Die grundsätzliche finanzielle Ausstattung im Gesundheitsbereich ist im europäischen Vergleich keine schlechte, aber die Mittel werden nicht effizient genug eingesetzt.

Die Regierung hat eine Sozialhilfereform angekündigt. Die Zahlungen in den Ländern sollen vereinheitlicht werden. Was ist hier Ihr Ziel?
Es ist ja kein Geheimnis und wird niemanden verwundern, dass es für mich kein zufriedenstellendes Modell ist, dass eine Familie 9000 Euro netto Sozialhilfe bekommt. Wir sollten uns an den Bundesländern orientieren, die deutlich niedrigere Sätze haben. Das wären beispielsweise Niederösterreich oder Oberösterreich, wo das sehr gut funktioniert. Wir wollen auch verstärkt auf Sachleistungen setzen. Niemand will, dass Kinder in diesem Land arm sind. Niemand will, dass Kinder in diesem Land darunter leiden, weil sie nicht alles haben, was sie brauchen. Daher werden wir das Kindeswohl natürlich immer berücksichtigen – das geht auch mit Sachleistungen.

Zitat Icon

Es ist ja kein Geheimnis und wird niemanden verwundern, dass es für mich kein zufriedenstellendes Modell ist, dass eine Familie 9000 Euro netto Sozialhilfe bekommt.

Kanzler Christian Stocker

Wenn Sie sagen, 9000 Euro sind nicht vertretbar, in welche Richtung soll es gehen? Was halten Sie für vertretbar für eine Familie mit sechs, sieben Kindern, die nicht arbeitet?
Ich glaube, dass die Modelle, die wir in Niederösterreich und Oberösterreich haben, durchaus praktikable Modelle sind. Das geht in Richtung 2500 Euro.

Ein sehr großes Thema für die Regierung ist natürlich auch die Budgetsanierung. Werden Sie den Budgetsanierungspfad einhalten?
Die Informationen aus dem Finanzministerium zeigen, dass wir beim Budgetvollzug des Bundes im Plan sind. Das heißt, da gibt es keine Abweichung.

Lesen Sie auch:
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Kommen Kürzungen?
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
15.09.2025
Regierung muss sparen
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
12.09.2025
„Zu Recht Beschwerden“
Gesundheitshotline wird ausgebaut – aber langsam
09.09.2025

Es gibt also keinen Plan B, dass man sagt, wenn man den Pfad verfehlt, wird zusätzlich einspart, oder dass nächstes Jahr vielleicht Erbschaftssteuer noch einmal Thema werden, schließen Sie aus?
Im Regierungsprogramm ist nicht vorgesehen, dass wir eine Erbschaftssteuer einführen. Und es ist auch nicht vorgesehen, dass wir das noch einmal neu verhandeln. Ich erlebe Markus Marterbauer als einen sehr pragmatischen, auf dem Boden des Regierungsprogramms arbeitenden Finanzminister, der mehrfach gesagt hat, dass wir wieder Wirtschaftswachstum brauchen. Wenn nicht insgesamt das Steueraufkommen steigt, werden wir uns zu Tode konsolidieren. Das Ziel muss daher sein, die Inflation hinunter- und das Wirtschaftswachstum hinaufzukriegen.

Ist nach einem halben Jahr Regieren der Honeymoon vorbei oder ist die Stimmung in der Dreier-Konstellation nicht intakt?
Das darf man weder in die eine oder andere Richtung übertreiben. Es war nie ein Honeymoon und es gab auch nie Streit, der die Regierung gefährdet. Wir bemühen uns alle trotz der durchaus unterschiedlich zusammengesetzten Bundesregierung über unsere Schatten zu springen. Leben und leben lassen. Das ist einmal für eine Partei leichter, einmal für die andere schwieriger. Aber das Bemühen, gemeinsam das Richtige für Österreich zu tun, ist bei allen drei Parteien seit Beginn nach wie vor vorhanden.

Der ÖVP-Chef versteht den Ärger der Pensionisten, er steht aber zu seiner Entscheidung, die ...
Der ÖVP-Chef versteht den Ärger der Pensionisten, er steht aber zu seiner Entscheidung, die Ruhebezüge teilweise unter der Inflation anzupassen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Wenn man den Umfragen Glauben schenkt, honoriert die Bevölkerung diese Bemühungen der Regierung nicht. Wie erklären Sie sich das?
Es ist leider nicht so, dass es den berühmten Schalter gibt, den die Regierung umlegt und alle Probleme sind sofort gelöst. Schön wäre es – aber in der Realität ist es so, dass Entscheidungen der Regierung auch Mehrheiten im Parlament brauchen.

Wir haben aus Regierungskreisen auch gehört, dass dieses Pensionsthema, mit dem Sie im ORF-„Sommergespräch“ vorgeprescht sind, eigentlich erst Mitte des Monats diskutiert werden hätte sollen. War es klug, das zu machen – eine Woche bevor FPÖ-Chef Herbert Kickl seinen Auftritt hat?
Ich glaube nicht, dass es gescheit ist, die Entscheidungen einer Bundesregierung von einem Fernsehauftritt des Herbert Kickl abhängig zu machen. Ich glaube, dass die Entscheidung eine richtige war, dass die Lösung auch eine gute ist. So gesehen bin ich damit auch sehr zufrieden.

Zitat Icon

Ich werde auch in Zukunft Urlaub machen. Und es wird auch in Zukunft weit unter dem gesetzlichen Ausmaß sein. Aber ich mache es nicht davon abhängig, ob Herbert Kickl im Fernsehen sitzt oder bergsteigen ist!

Kanzler Christian Stocker

Es gab auch Kritik daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf Urlaub waren und dass Vizekanzler Andreas Babler während der Verhandlungen teilweise in New York weilte. War das rückblickend ein Fehler?
Ja, es stimmt, ich war dann eine Woche weg und habe meinen Sommerurlaub nachgeholt. Ich werde auch in Zukunft Urlaub machen. Und es wird auch in Zukunft weit unter dem gesetzlichen Ausmaß sein. Aber ich mache es nicht davon abhängig, ob Herbert Kickl im Fernsehen sitzt oder bergsteigen ist. Mein Terminplan ist gut gefüllt. Sie können sich darauf verlassen, dass die Work-Life-Balance eine ist, die den Fokus mehr auf Arbeit als auf Freizeit legt.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.943 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
154.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.019 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein
1163 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Innenpolitik
Kanzler zur „Krone“:
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
Mega-Klage scheitert
Zensur-Versuch geplatzt: Gericht weist Trump ab
Zukunft weiter unklar
Zankapfel TikTok: Trump und Xi vereinbaren Treffen
Sexuelle Übergriffe
„Ja heißt Ja“: Länder sprechen sich für Reform aus
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Krisen-Tanz auf den Trümmern der Weltpolitik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf