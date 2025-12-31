Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Krone“-Analyse

Politische Gewinner und Verlierer des Jahres in OÖ

Oberösterreich
31.12.2025 09:00
Sie alle sind im Ranking der „Krone“ vertreten: August Wöginger (v.l.), Fran Harnoncourt, Birgit ...
Sie alle sind im Ranking der „Krone“ vertreten: August Wöginger (v.l.), Fran Harnoncourt, Birgit Gerstorfer, Dietmar Prammer, Peter Niedermoser, Doris Hummer und Herwig Mahr. Ob als Gewinner oder Verlierer, lesen Sie weiter unten.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, APA/Fotokerschi, APA7Barbara Gindl, Land OÖ/Kauder, Horst Einöder)

Wer kam 2025 in Oberösterreich nach oben, wer verlor an Boden – und wer verschwand ganz von der politischen Bühne? Ein Rückblick auf ein Jahr, in dem Karrieren im Land gemacht, beschädigt und auch beendet wurden – mit dem Fokus auf das politische Personal. Aber nicht nur ...

0 Kommentare

Politik lebt von Personen – und von ihrer Wirkung. 2025 zeigte in Oberösterreich einmal mehr, wie schnell sich Machtverhältnisse verschieben können. Manche nutzten Chancen, andere gerieten unter Druck, wieder andere zogen Konsequenzen. Ein Jahr, das deutlich machte, wie eng politischer Erfolg und politisches Scheitern oft beieinanderliegen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Politische Gewinner und Verlierer des Jahres in OÖ
War nur geliehen
Kranke Petra (53) musste Therapiestuhl zurückgeben
Der Rubel rollt
So viel „verballern“ die Landsleute zu Silvester
Krone Plus Logo
Feuerwehren sauer
Warum die KI-Bilder nach schlimmem Brand verärgern
Kritik an Dividenden
Jahr klingt mit einem Streit um Strompreise aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf