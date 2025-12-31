Politische Gewinner und Verlierer des Jahres in OÖ
„Krone“-Analyse
Wer kam 2025 in Oberösterreich nach oben, wer verlor an Boden – und wer verschwand ganz von der politischen Bühne? Ein Rückblick auf ein Jahr, in dem Karrieren im Land gemacht, beschädigt und auch beendet wurden – mit dem Fokus auf das politische Personal. Aber nicht nur ...
Politik lebt von Personen – und von ihrer Wirkung. 2025 zeigte in Oberösterreich einmal mehr, wie schnell sich Machtverhältnisse verschieben können. Manche nutzten Chancen, andere gerieten unter Druck, wieder andere zogen Konsequenzen. Ein Jahr, das deutlich machte, wie eng politischer Erfolg und politisches Scheitern oft beieinanderliegen.
