Solo-Sechser abgeräumt

Millionenregen für Lotto-Glückspilz zu Silvester

Österreich
31.12.2025 21:11
Die letzte Lotto-Ziehung 2025 am Mittwochabend – die nächste Ziehung findet am 4. Jänner statt.
Die letzte Lotto-Ziehung 2025 am Mittwochabend – die nächste Ziehung findet am 4. Jänner statt.(Bild: Screenshot ORF)

So lässt es sich fein ins neue Jahr starten! Ein Glückspilz holte sich den Lotto-Sechser – und kassiert dafür gut zweieinhalb Millionen Euro.

Bei der Mittwochs-Ziehung von „6 aus 45“ sind folgende Gewinnzahlen ermittelt worden: 1, 6, 20, 31, 34, 45 / Zusatzzahl: 41

Die richtigen „LottoPlus“-Zahlen: 1, 2, 5, 7, 13, 35

Die richtige „Joker“-Zahl: 5 8 6 9 1 2

Alle Angaben ohne Gewähr.

Sechser auch bei „LottoPlus“
Der glückliche Einzelgewinner bei „6 aus 45“ darf sich somit über genau 2.510.640,80 Euro freuen. Für drei Fünfer mit Zusatzzahl gab es je 52.157,10 Euro. 162 Fünfer kassieren immerhin je 1060,50 Euro. Auch bei „LottoPlus“ gab es einen Sechser mit einem Gewinn über 349.222,80 Euro.

Wir gratulieren!

Ähnliche Themen
Silvester
