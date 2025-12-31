Millionenregen für Lotto-Glückspilz zu Silvester

Wetter zum Trotz: Riesen-Andrang zum Silvesterpfad
U-Bahn-Station dicht
So lässt es sich fein ins neue Jahr starten! Ein Glückspilz holte sich den Lotto-Sechser – und kassiert dafür gut zweieinhalb Millionen Euro.
Bei der Mittwochs-Ziehung von „6 aus 45“ sind folgende Gewinnzahlen ermittelt worden: 1, 6, 20, 31, 34, 45 / Zusatzzahl: 41
Die richtigen „LottoPlus“-Zahlen: 1, 2, 5, 7, 13, 35
Die richtige „Joker“-Zahl: 5 8 6 9 1 2
Alle Angaben ohne Gewähr.
Sechser auch bei „LottoPlus“
Der glückliche Einzelgewinner bei „6 aus 45“ darf sich somit über genau 2.510.640,80 Euro freuen. Für drei Fünfer mit Zusatzzahl gab es je 52.157,10 Euro. 162 Fünfer kassieren immerhin je 1060,50 Euro. Auch bei „LottoPlus“ gab es einen Sechser mit einem Gewinn über 349.222,80 Euro.
Wir gratulieren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.