Forum

Kasperl des Jahres gekürt: Wen hätten Sie gewählt?

Forum
31.12.2025 10:59
Manchmal geht’s in der Regierung so zu wie im Kasperltheater.
Manchmal geht's in der Regierung so zu wie im Kasperltheater.

Zum Jahresabschluss hat die „Krone“ sämtliche Kasperl der Woche unter die Lupe genommen, und daraus nun auch den größten Kasperl gekürt. Doch wie sieht es in der „Krone“-Community aus? Wen würden Sie zum Kasperl des Jahres wählen und weshalb? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

0 Kommentare

Im Jahresrückblick lässt „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer die Peinlichkeiten, Pleiten und Pannen der Kasperl der Woche wieder aufleben und kürt den Gewinner, den Kasperl des Jahres.

Die Favoriten
Fünf Personen haben es in die engere Auswahl geschafft: SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler, der sich parteiintern erfolgreich gegen eine Excel-Tabelle und eine Giraffe durchsetzen konnte Weltenpendlerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), die als Fallobst verkleidete Sigrid Maurer von den Grünen, Hofnarr Peter L. Eppinger (ÖVP) und nicht zuletzt der Staatssekretär für Ankündigungen, Sepp Schellhorn (Neos), der Schelmhorn der Bundesregierung.

Wer hat Ihrer Meinung nach die Auszeichnung „Kasperl des Jahres“ verdient?  Wer zählt bei Ihnen zu den Favoriten für diese Auszeichnung? Und welche Blödsinnigkeiten und Blamagen haben Ihren Kasperl des Jahres ausgezeichnet? Sagen Sie es uns in den Kommentaren!

Porträt von Simone Rannicher
Simone Rannicher
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

