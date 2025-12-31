Kasperl des Jahres gekürt: Wen hätten Sie gewählt?

Zum Jahresabschluss hat die „Krone“ sämtliche Kasperl der Woche unter die Lupe genommen, und daraus nun auch den größten Kasperl gekürt. Doch wie sieht es in der „Krone“-Community aus? Wen würden Sie zum Kasperl des Jahres wählen und weshalb? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Im Jahresrückblick lässt „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer die Peinlichkeiten, Pleiten und Pannen der Kasperl der Woche wieder aufleben und kürt den Gewinner, den Kasperl des Jahres.
Die Favoriten
Fünf Personen haben es in die engere Auswahl geschafft: SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler, der sich parteiintern erfolgreich gegen eine Excel-Tabelle und eine Giraffe durchsetzen konnte Weltenpendlerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), die als Fallobst verkleidete Sigrid Maurer von den Grünen, Hofnarr Peter L. Eppinger (ÖVP) und nicht zuletzt der Staatssekretär für Ankündigungen, Sepp Schellhorn (Neos), der Schelmhorn der Bundesregierung.
Wer hat Ihrer Meinung nach die Auszeichnung „Kasperl des Jahres“ verdient? Wer zählt bei Ihnen zu den Favoriten für diese Auszeichnung? Und welche Blödsinnigkeiten und Blamagen haben Ihren Kasperl des Jahres ausgezeichnet? Sagen Sie es uns in den Kommentaren!
