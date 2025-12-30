Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte den Tresorraum einer Bank aufgebrochen. Die Ermittlung der Schadenshöhe läuft noch. Wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind, war zunächst auch nicht klar. Am Dienstag versammelten sich etwa 200 Menschen vor der Filiale und forderten, hineingelassen zu werden (siehe Video oben).
„Wir wollen rein, wir wollen rein!“, rief ein Sprechchor. Mehrere Menschen stürmten an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma vorbei in den Vorraum. Die Polizei rückte daraufhin an und sicherte den Eingang. „Die Bank bleibt heute geschlossen, Informationen auf der Website der Sparkasse. Gehen Sie nach Hause“, hieß es. Auf ihrer Website bittet die Bank darum, von einem Besuch vor Ort abzusehen. „Aktuell klären wir mit der Versicherung, wie die Schadensabwicklung so kundenfreundlich wie möglich erfolgen kann. Dazu werden wir alle betroffenen Kundinnen und Kunden informieren“, hieß es.
Grundsätzlich sei in Gelsenkirchen jedes Schließfach mit 10.300 Euro versichert, sagte ein Sprecher. Darüber hinaus hätten Kundinnen und Kunden aber die Möglichkeit, eine höhere Versicherungssumme abzuschließen. Am Montag hatte das Team der Bank noch erklärt, dass die Filiale am Dienstag wieder öffnen und Betroffene erste Informationen erhalten könnten. Bereits am Montag waren direkt nach dem Bekanntwerden des Einbruchs etwa 200 besorgte Kundinnen und Kunden zur Filiale gekommen. Bei einigen flossen Tränen.
So gingen die Einbrecher vor
Wie berichtet, waren die Täter entweder an den Weihnachtsfeiertagen oder am vergangenen Wochenende eingebrochen. Der Vorstoß erfolgte über ein Parkhaus. Von dort ging es in den Archivraum, in dessen Wand die Unbekannten mit einem Spezialbohrer ein Loch bohrten. Im Tresorraum wurden viele Schließfächer aufgebrochen, Zahlen nannten die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst nicht.
Der Einbruch wurde in der Nacht auf Montag entdeckt, weil die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.