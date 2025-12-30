Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale

„Wir wollen rein, wir wollen rein!“, rief ein Sprechchor. Mehrere Menschen stürmten an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma vorbei in den Vorraum. Die Polizei rückte daraufhin an und sicherte den Eingang. „Die Bank bleibt heute geschlossen, Informationen auf der Website der Sparkasse. Gehen Sie nach Hause“, hieß es. Auf ihrer Website bittet die Bank darum, von einem Besuch vor Ort abzusehen. „Aktuell klären wir mit der Versicherung, wie die Schadensabwicklung so kundenfreundlich wie möglich erfolgen kann. Dazu werden wir alle betroffenen Kundinnen und Kunden informieren“, hieß es.