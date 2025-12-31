Caritas fordert 2026 Sicherheits-Schwerpunkt

Sorgen bereitet der Caritas auch die anhaltende Teuerung. „Armut hat sich auf zu hohem Niveau verfestigt. Und ich habe Sorge, dass die Not 2026 weiter zunimmt.“ Schwertner kritisiert die Aussetzung der Valorisierung der Sozialleistungen und des Zuverdienstes für arbeitslose Menschen. Und die Sozialhilfe werde in einem Negativ-Wettlauf der Bundesländer bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Dem gegenüber stünden steigende Preise und steigende Gebühren bei Wohnen, Energie und Lebensmitteln. „Für viele Menschen geht sich das nicht mehr aus.“

Kommission soll Sparmaßnahmen überprüfen

Er habe nicht den Eindruck, dass es den Verantwortlichen in Bund und Ländern ausreichend gelinge, „die sozialen Folgen dieser Kürzungen in den Griff zu bekommen“. Unser Sozialstaat habe Risse bekommen, warnt Schwertner und fordert die Einsetzung einer Kommission, die die Sparmaßnahmen, die im Zuge der Budgetsanierung gesetzt werden, auf ihre Auswirkungen auf die Bedürftigen überprüft.