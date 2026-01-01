8 Neujahrsvorsätze für mehr Sicherheit im Internet

Wer nicht in die Falle tappen will, muss Cyberkriminellen einen Schritt voraus sein. Und IT-Grundwissen reicht nicht immer aus, wichtig ist auch, zu wissen, welche Methoden die Kriminellen auf der Jagd nach ihren Opfern einsetzen, worauf sie es abgesehen haben und welche Trends sie sich zunutze machen. Daraus lassen sich acht „Neujahrsvorsätze“ ableiten, mit denen Sie nicht nur Ihre IT-Sicherheit stärken, sondern auch das Geldbörsel schonen.