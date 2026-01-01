Polizisten beschossen
Deutschland: Silvester wird zum Ausnahmezustand
Die deutsche Polizei war am Silvesterabend schwer gefordert – vor allem in München kam es zu brenzligen Szenen. Dort wurden gezielt Polizeiautos mit Raketen beschossen. In Leipzig gab es Straßenblockaden.
„In mehreren Städten! Chaoten beschießen Polizisten mit Raketen“, berichtete die „Bild“-Zeitung von zahlreichen Zwischenfällen und Übergriffen auf Beamte in der Silvesternacht.
Aus einer rund 30-köpfigen Gruppe seien nahe des Münchner Hauptbahnhofs gezielt Raketen auf Polizeifahrzeuge abgefeuert worden. Beamte hätten mehrere Personen gestellt und Platzverweise ausgesprochen.
Am Berliner Alexanderplatz gab es ähnliche Szenen, hier wurden acht Personen festgenommen. In Neukölln wurden Sanitäter beschossen. Auch in Hamburg soll es mehrere Böllerwürfe auf Passanten und Polizei gegeben haben, hier wurde eine Polizistin verletzt. In Spandau explodierte eine Kugelbombe, es gab wohl mehrere Verletzte.
Von chaotischen Zuständen wurde schließlich aus Leipzig berichtet. Am Connewitzer Kreuz wurden Straßen verbarrikadiert und die Barrikaden dann auch in Brand gesetzt, wie Fotos belegen. Die Polizei habe sich hier zurückgezogen, um kein Ziel zu bieten, hieß es in der Nacht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.