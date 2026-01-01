Vorteilswelt
Polizisten beschossen

Deutschland: Silvester wird zum Ausnahmezustand

Ausland
01.01.2026 01:16
Böller und Raketen wurden als Waffen gegen Polizeifahrzeuge eingesetzt (Symbolbild).
Böller und Raketen wurden als Waffen gegen Polizeifahrzeuge eingesetzt (Symbolbild).(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)

Die deutsche Polizei war am Silvesterabend schwer gefordert – vor allem in München kam es zu brenzligen Szenen. Dort wurden gezielt Polizeiautos mit Raketen beschossen. In Leipzig gab es Straßenblockaden.

„In mehreren Städten! Chaoten beschießen Polizisten mit Raketen“, berichtete die „Bild“-Zeitung von zahlreichen Zwischenfällen und Übergriffen auf Beamte in der Silvesternacht.

Aus einer rund 30-köpfigen Gruppe seien nahe des Münchner Hauptbahnhofs gezielt Raketen auf Polizeifahrzeuge abgefeuert worden. Beamte hätten mehrere Personen gestellt und Platzverweise ausgesprochen.

Am Berliner Alexanderplatz gab es ähnliche Szenen, hier wurden acht Personen festgenommen. In Neukölln wurden Sanitäter beschossen. Auch in Hamburg soll es mehrere Böllerwürfe auf Passanten und Polizei gegeben haben, hier wurde eine Polizistin verletzt. In Spandau explodierte eine Kugelbombe, es gab wohl mehrere Verletzte.

Von chaotischen Zuständen wurde schließlich aus Leipzig berichtet. Am Connewitzer Kreuz wurden Straßen verbarrikadiert und die Barrikaden dann auch in Brand gesetzt, wie Fotos belegen. Die Polizei habe sich hier zurückgezogen, um kein Ziel zu bieten, hieß es in der Nacht.

