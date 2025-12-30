Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung

Der Wiener Weg der „Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft“, wurde vor kurzem präsentiert: Im Mittelpunkt steht das Thema Ressourcenschonung – also der achtsame Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Im Fokus: Die 33 „Hebel“, wie Wien zur Stadt ohne Verschwendung werden soll, vom Alltagskonsum über Abfallbehandlung bis hin zum Thema Lebensmittel.